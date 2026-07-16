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16 de julio de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: "La Odisea" y tres películas argentinas renuevan la cartelera

Los estrenos de cine llegan con “La Odisea”, con un elenco estelar, y con tres películas argentinas, incluyendo animación, drama y un documental.

Se estrena La Odisea.&nbsp;

Se estrena "La Odisea". 

Los estrenos de cine de esta semana traen a “La Odisea”, con dirección de Christopher Nolan y con un numeroso elenco plagado de figuras. Se suman a la cartelera tres películas argentinas, incluyendo una de animación, un drama y un documental.

La Odisea

Director: Christopher Nolan.

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Murió el actor de Jurassic Park. 
Adiós a un grande.

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Elenco: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o.

Síntesis: adaptación del clásico "La Odisea" de Homero. Los peligros y aprendizajes con los que se topa Odiseo, rey de Ítaca, de retorno a su casa luego de la mítica guerra de Troya. (Aventuras, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

El club de la pesca

Director: Gastón Revol Molina.

Elenco: Paula Brasca, Iván Espeche, Adrián Azaceta, Raúl Aliaga, Matias Benedetti, Fernanda Cangi, Ricardo Pinelle, Ronda Vazquez.

Síntesis: Rodrigo y Valentina sufren una crisis matrimonial. Rodrigo se encuentra, además, en una severa crisis económica en la empresa que heredó de su padre. Por una vuelta del destino, Valentina se entera que Camila, su empleada doméstica, tiene en su posesión una antigua pintura del español Joaquin Sorolla, de gran valor económico. (Drama, Argentina).

Amor travesti

Amor travesti

Directora: Lucrecia Mastrangelo.

Elenco: Aurora Sánchez, Estela María Sánchez y Gala Curimba.

Síntesis: Aurora es una adolescente que atraviesa su proceso de transición de género mientras construye su identidad. Entre sus planes de futuro y sus miedos, la relación con su madre ocupa un lugar central. El Movimiento Ballroom aparece como un ámbito de sostén amoroso y político, en el que encuentra pertenencia y se reivindican los derechos de la diversidad. (Documental, Argentina).

Colores perdidos

Director: Roberto de Biase.

Síntesis: Julián vive en Punalandia, una región del norte de una vasta tierra llena de leyendas, montañas y magia ancestral. Tiene nueve años, un abuelo que fue maquinista de tren y una pequeña majada de guanacos. (Animación, Argentina).

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