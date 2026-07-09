Estrenos de cine: "Moana" y otras tres novedades activan la cartelera

Los estrenos de cine de esta semana llegan con el plato fuerte de la versión de “Moana” con actores de carne y hueso, como Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson . Se suman con otras tres películas, que tendrán terror, romance y un thriller atrapante.

Síntesis : Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui, en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo. (Aventuras, Estados Unidos).

Otros estrenos de cine

Evil Dead: En llamas

Director: Sébastien Vanicek.

Elenco: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan.

Síntesis: nuevo capítulo de la aterradora franquicia. Tras la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. A medida que, uno por uno, se transforman en Deadites -convirtiendo la reunión en una reunión familiar infernal-, ella descubre que los votos que hizo en vida... perduran incluso en la muerte. (Terror, Estados Unidos).

Dos pianos

Director: Arnaud Desplechin.

Elenco: François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot.

Síntesis: al regresar a Francia tras una larga ausencia, el pianista Mathias Vogler retoma el contacto con su mentora Elena para preparar un concierto. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a Claude, la mujer a la que una vez amó. (Romántica, Francia).

Los caminantes de la calle

Director: Juan Martín Hsu.

Elenco: Victoria Almeida, Andrés Alberto Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee.

Síntesis: inspirada en hechos reales, esta historia entrelaza thriller policial y drama migrante al seguir a una fiscal y un policía chino que, a través de escuchas telefónicas en dialecto cantonés, intentan desmantelar una de las mafias chinas más poderosas que controla a la comunidad china en Argentina. (Thriller, Argentina, Perú).