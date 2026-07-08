miércoles 08 de julio de 2026
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8 de julio de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo es la película que reúne por primera vez a Guillermo Francella y Adrián Suar

Se trata de “Un funeral y medio”, una comedia negra de Ariel Winograd que tendrá por primer juntos a Guillermo Francella y Adrián Suar.

Guillermo Francella y Adrián Suar, juntos.&nbsp;

Guillermo Francella y Adrián Suar, juntos. 

También son parte del elenco Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo.

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Una película de enredos que se las trae

La película es una comedia negra cargada de enredos, secretos familiares y situaciones que bordean el absurdo. La trama sigue a una familia disfuncional que intenta despedir al patriarca, pero el funeral, lejos de ser solemne, se convierte en una jornada fuera de control.

Entre alucinaciones, viejos conflictos, la aparición de un misterioso personaje dispuesto a develar un secreto y un cadáver que parece negarse a quedarse quieto, los protagonistas deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

El elenco de la pelícual, junto a Guillermo Francella y Adrian Suar.

El elenco de la pelícual, junto a Guillermo Francella y Adrian Suar.

Fernando Castets, responsable del guion adaptado, aporta su sello de diálogos filosos y situaciones inesperadas, garantizando tanto carcajadas como momentos de genuina sorpresa. En la ficha técnica se destaca la producción general de Luis Scalella y el propio Guillermo Francella, con Hugo Lauria a cargo de la dirección de producción y Emiliano Alfonsin como jefe de producción.

La película, que cuenta con producción de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, y será distribuida por Buena Vista International.

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