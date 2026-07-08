Ingeniero Budge: detienen a un joven acusado por el crimen de un abogado

En un operativo realizado en la localidad de Ingeniero Budge , detuvieron a un joven acusado de participar en el crimen de un abogado asesinado a golpes y puñaladas el año pasado en Burzaco .

El procedimiento estuvo a cargo de la DDI de Lomas de Zamora . Los efectivos policiales irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Saladillo al 2300 , casi en el cruce con Baradero , y arrestaron a un muchacho de 18 años.

Asesino preso. Detuvieron a un adolescente que estaba prófugo por el crimen de un joven en Fiorito

El joven quedó formalmente imputado por el crimen de Emilio Ramón Ozorio , un abogado que fue brutalmente asesinado por varias personas en su propia casa. Se lo sumó al expediente caratulado como “homicidio agravado críminis causae y robo agravado” y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora.

Con esta detención en Budge, ya son cinco los sospechosos arrestados por el asesinato. Ya habían sido detenidos dos jóvenes de 22 y 30 años, y dos trabajadoras sexuales de 25 y de 28 , señaladas como las autoras intelectuales del plan.

El homicidio del abogado

Elementos incautados a la banda que atacó al abogado. El último sospechoso cayó en Budge.

Ozorio, abogado de 53 años, apareció atado y sin vida el 30 de diciembre de 2025 en su domicilio de la calle Alsina al 2000, en la localidad de Burzaco. La Policía Científica observó que tenía heridas de arma blanca en la base del maxilar y que le habían dado varios golpes en la cabeza.

Según se pudo reconstruir, el letrado había tenido una cita con una trabajadora sexual. Mientras estaban afuera de la casa, un grupo de delincuentes se metió robar. Cuando el abogado y la mujer volvieron al domicilio, el profesional fue atacado por el resto de la banda: lo ataron, le provocaron cortes y lo golpearon hasta matarlo.

Si bien no había signos de un ingreso forzado a la vivienda, los investigadores hallaron una barreta, un destornillador y un bolso con un cricket.