Obras hídricas en Llavallol: mejoran el drenaje y renuevan calles

Las obras hídricas avanzan en varios puntos de Llavallol , donde el Municipio de Lomas lleva adelante un importante proyecto para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones .

Sobre la calle Melber, también conocida como Pobladora, se está ampliando la red de desagües pluviales con diferentes trabajos en simultáneo. Uno de ellos comprende el tendido de 500 metros de conductos sobre Polonia, entre Melber y Cuyo, y desde Melber hasta José Hernández, donde la instalación de las cañerías ya fue completada y solo restan acciones de repavimentación, reconstrucción de veredas y la ejecución de sumideros y cámaras.

El segundo frente de obra tiene lugar en Doyhenard, entre Cuyo y 1º de Marzo, y sobre Melber, entre Sarratea y Doyhenard, donde se está finalizando el último tramo de la red que tendrá más de 500 metros de conductos pluviales junto con repavimentación y reparación de veredas.

También se está construyendo un nuevo ramal de cañerías en la traza comprendida por las calles Wright, entre 1° de Marzo y Luján; Luján, entre Wright y Viera; Viera, entre Luján y Melber; y Melber, entre Viera y Frías. En estos momentos, las tareas se concentran en las calles Wright y 1° de Marzo.

Una vez finalizado, el proyecto integral sobre Melber habrá incorporado más de 1.400 metros lineales de nuevas cañerías y la reconstrucción de más de 2.300 metros cuadrados de pavimento en hormigón para mejorar el tránsito de vehículos.

Remodelan centros de salud en Llavallol para sumar nuevos servicios

Los Centros Integrales de Salud (CIS) son la primera puerta de entrada al sistema sanitario para muchos vecinos y familias que viven en los barrios. En el CIS Llavallol, ubicado en calle Pareta 593, las obras están en su última etapa superando ya el 90% de ejecución. Allí modernizaron el área de recepción y administración, la sala de espera, el sector de guardia con dos dormitorios, enfermería, farmacia, cinco consultorios y el salón de usos múltiples.

El lugar se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología. En estos momentos, las cuadrillas se encargan de los últimos detalles de colocación de pisos, tomado de juntas en cielorrasos e instalación de artefactos, equipamiento junto con carpintería.

Mientras que en el CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557, los trabajos llevan un progreso del 80% e incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología. Los trabajos actualmente consisten en el armado de cielorrasos, preparación de muros, instalación eléctrica y pintura.