Histórico: el Rotary Club Llavallol tendrá por primera vez una presidenta mujer

Con gran emoción y en un hecho histórico, Elena Graciela Gauna asumió como la primera presidenta mujer del Rotary Club Llavallol . En el marco de un acto protocolar donde se efectuó el cambio de autoridades, la flamante mandataria agradeció estar al frente de los rotarios y prometió nuevos proyectos y actividades para los vecinos.

Según contó la actual presidente del club rotario de Llavallol, ella inició hace más de una década la conformación del Rotary Camino de Cintura. "Allí fue el comienzo de mi capacitación en la organización del Rotary a nivel internacional, nacional y regional", aseguró Gauna que además es una militante de los derechos de las mujeres y del trabajo social.

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Luego, de siete años por distintas circunstancias se dio de baja el Rotary Camino de Cintura y Elena Gauna junto a otra de las socias pasan al club de Llavallol cuando éstos autorizaron la incorporación de mujeres.

Después de varios cambios, distintas gestiones, finalmente Elena Gauna se convierte en la primera mujer al frente del club rotario de Llavallol y es un acto que han destacado entre los socios de la entidad.

Ante esta asignación, la presidente recalcó: "Es un orgullo, primero desde el espacio de las mujeres ser la primera de este Rotary y luego por compartir con camaradas con años de experiencia que siempre te acompañan y respetan cada una de las propuestas, proyectos".

El encuentro de pase de autoridades contó con los socios del club que felicitaron a Gauna por el gran logro gracias a su trabajo incansable y su compromiso hacia la lucha por los derechos de las mujeres que es parte de su vida diaria. "En el Rotary no sólo me siento cuidada, sino también se demuestra todo el tiempo la igualdad de género", señaló orgullosa del lugar que ocupa.

La rueda que sigue rodando

Como es de público conocimiento, todos los rotary tienen como logo primordial una rueda y Gauna hizo hincapié en ello. "A lo que apunto es que ese símbolo siga 'rodando' porque continuaremos con los proyectos iniciados y otros que presentará al club para su aprobación", afirmó Gauna.

Sobre lo que espera respecto a su gestión fue contundente: "La impronta estará puesta en articular y acercarnos a los socios colaboradores. Ellos y las instituciones será con quienes concretaremos acciones para colaborar con los sectores más vulnerables que tanto lo necesitan".

Una de las bases principales del rotary es trabajar para y con la comunidad llevan ayuda a los lugares que más lo requieran, por eso Gauna aseguró que continuará por ese camino "de cooperación y trabajo por el bien común".