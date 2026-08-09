Llavallol: la obra de desagües y repavimentación entra en su etapa final

En Llavallol están ampliando el sistema de desagües sobre la calle Melber , una obra fundamental para la calidad de vida de los vecinos ya que va a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones durante las lluvias . El Municipio de Lomas de Zamora está avanzando con la última etapa de trabajos.

Las cuadrillas ya terminaron de instalar los 1.400 metros de cañerías a lo largo de los tres frentes para reforzar la red pluvial y ahora se enfocan en la incorporación de sumideros, cámaras y la reconstrucción tanto del pavimento como las veredas que fueron intervenidas. Además un sistema hídrico renovado, los vecinos tendrán calles mejoras para el tránsito vehicular y la circulación peatonal .

"Es una intervención importantísima para el barrio y una vía de circulación clave para Lomas, que además conecta con los distritos vecinos. Estas obras subterráneas, que muchas veces no se ven, son las que verdaderamente transforman la calidad de vida y mejoran todo el entorno comunitario", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

Los trabajos tienen lugar en tres frentes sobre las calles Polonia, entre Melber y Cuyo; y en Melber, desde Polonia hasta José Hernández. El segundo abarca a Doyhenard, entre Cuyo y 1º de Marzo; y Melber, de Sarratea a Doyhenard, donde ya se ejecutaron más de 500 metros de conductos pluviales. Y el tercero comprende a las calles Wright, entre 1º de Marzo y Luján; Luján, entre Wright y Viera; Viera, entre Luján y Melber; y Melber, entre Viera y Frías.

Nuevos consultorios y servicios médicos en Llavallol

Desde el Municipio de Lomas de Zamora avanzan con la remodelación de 2 Centros Integrales de Salud (CIS) ubicados en Llavallol con el objetivo de sumar nuevas especialidades médicas y brindar mayor calidad de atención a la comunidad.

En el CIS Llavallol, ubicado en calle Pareta 593, las obras están en su última etapa superando ya el 90% de ejecución. Allí modernizaron el área de recepción y administración, la sala de espera, el sector de guardia con dos dormitorios, enfermería, farmacia, cinco consultorios y el salón de usos múltiples.

El lugar se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología. En estos momentos, las cuadrillas se encargan de los últimos detalles de colocación de pisos, tomado de juntas en cielorrasos e instalación de artefactos, equipamiento junto con carpintería.

Mientras que en el CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557, los trabajos llevan un progreso del 80% e incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología. Los trabajos actualmente consisten en el armado de cielorrasos, preparación de muros, instalación eléctrica y pintura.