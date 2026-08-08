Tres jóvenes del Juventud Unida de Llavallol brillaron en el Panamericano de patín y van por más

Con solo 11, 13 y 15 años, Inés Arias , Agostina Pelozo y Rocío Parera se consolidan como tres de las grandes promesas del patín artístico del Club Juventud Unida de Llavallol . Durante julio fueron protagonistas del Campeonato Panamericano, disputado en el Parque Olímpico de Buenos Aires, donde consiguieron resultados que las posicionan entre las mejores de sus categorías.

El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) y fiscalizado por World Skate reunió a las mejores patinadoras y se desarrolló en dos etapas: la promocional y la nacional. "Las chicas representaron muy bien al país y al club", enfatizó su entrenadora Elina Labaig .

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Inés Victoria Arias , de 11 años, integró por segundo año consecutivo la Selección Argentina y logró el subcampeonato panamericano en la categoría Infantil. La patinadora ya había hecho historia el año pasado al consagrarse campeona en Mini Infantil World Skate, confirmando su continuidad entre la élite de la disciplina.

"Las chicas representaron muy bien al país y al club", enfatizó su entrenadora.

Agostina Pelozo , de 13 años, se quedó con el título panamericano en la categoría Básico Infantil, "en su segunda experiencia pudo manejar mejor los nervios y realizar una coreografía hermosa que la consagró campeona", resaltó su entrenadora.

Por otro lado, Rocío Parera, de 15 años, obtuvo el subcampeonato en Básico Juvenil. Ambas fueron por el club y repitieron su presencia en el certamen tras competir en la edición anterior, subieron al podio, lo que refleja una evolución constante.

Inés Victoria Arias, de 11 años, integró por segundo año consecutivo la Selección Argentina.

Lo que se viene

Detrás de estos logros hay años de entrenamiento: Inés comenzó a patinar a los 3 años, Agostina a los 7 y Rocío a los 8. Desde el cuerpo técnico destacaron el compromiso de las deportistas, el trabajo realizado durante la preparación y el respaldo permanente que brinda Juventud Unida para que puedan entrenar en las mejores condiciones. "Realmente disfrutamos juntas de la preparación de este torneo. Fue una linda experiencia", destacó Labaig.

Con el Panamericano ya en el pasado, las jóvenes patinadoras no bajan el ritmo. El calendario continúa con nuevos objetivos: Inés y Rocío competirán en el Campeonato Nacional Absoluto, que se realizará en San Juan, mientras que Juventud Unida se prepara para disputar en noviembre el Campeonato Nacional de Clubes, en Córdoba.