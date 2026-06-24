Dos patinadoras del Club Colón de Temperley clasificaron a la Copa Orlando.

Lola Aguilera y Jazmín Silva , patinadoras del Club Colón de Temperley , lograron clasificar a la Copa Orlando 2027, un prestigioso certamen internacional de patinaje artístico que se desarrollará en Estados Unidos y reunirá a deportistas de distintos países. Para participar necesitan reunir US$5.500.

La clasificación se dio tras su participación en el Stage Nacional, que incluye tres días de entrenamiento y la clasificación nacional, realizado en febrero de este año en Parque Roca, donde patinadoras del país fueron evaluados por técnicos especializados.

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Sin embargo, tras la alegría inicial apareció un desafío tan importante como la competencia: reunir el dinero necesario para poder viajar. Cada deportista necesita afrontar un costo cercano a los US$5.500, que incluye pasajes, alojamiento, inscripción, seguros y otros gastos vinculados al viaje. El primer pago, de US$1.000 debe realizarse antes del 3 de julio, mientras que el resto se abonará en cuotas.

Lola Aguilera tiene 12 años y compite en la categoría Tercera B infantil. Patina desde los tres años en el Club Colón, institución que define como "una segunda casa porque pasé gran parte de mi vida ahí". "Fue una sorpresa muy linda. No me lo esperaba y fue una alegría enorme porque es una oportunidad muy importante para mí", contó en dialogo con La Unión . La joven narró que enseguida pensó "en todo el esfuerzo que hago todos los días para entrenar y en lo orgullosa que iba a estar mi familia".

"Representar a la Argentina es algo que me emociona muchísimo", afirmó. A pesar de su corta edad, Lola ya tiene un recorrido en el patín artístico, en 2023 quedó entre las diez mejores del país. "El año pasado participé en el Panamericano de Clubes y este año voy a volver a representar a la Argentina. Todo eso me ayudó a seguir creciendo y aprendiendo", subrayó.

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De Temperley a competir en patín artístico en Estados Unidos

Sobre la importancia de la Copa Orlando, explicó que se trata de una competencia de gran nivel donde "participan patinadores de muchos países y con un nivel muy alto" y agregó que "es una competencia muy importante donde podemos aprender mucho y vivir experiencias únicas".

Jazmine Silva, de 15 años, compite en la categoría Tercera B Juvenil y también consiguió su clasificación a través del Stage Nacional. "Enterarse de una clasificación a un torneo tan importante fue algo muy especial porque entrenamos mucho y damos lo mejor en cada torneo y evento", expresó. Y destacó el camino para llegar a esta clasificación: "El proceso fue con mucha constancia y paciencia, sabiendo que hay mucho sacrificó de la familia y del deportista, ya que le dedicamos tiempo y esfuerzo".

Es la segunda vez que representa a Argentina, pero admitió "que sea en Estados Unidos es un sueño", y resaltó el significado de que el certamen este avalado por World Skate: "Te hace valorar cada paso que das y todo lo que avanzaste para llegar hasta acá". Además, remarcó el desafío deportivo con el que se van a encontrar "muchos países, como Brasil, Paraguay, Bolivia, chile y más, un nivel de chicas muy alto, ya que todas entrenan al máximo y participan de torneos internacionales".

¿Cómo colaborar con las patinadoras?

Con el objetivo de reunir los fondos necesarios, las familias comenzaron campañas de difusión en redes sociales, y Aguilera sumó que están haciendo "rifas y ventas de comida". "Cada ayuda, grande o pequeña, nos acerca un poco más a este sueño", coinciden las deportistas, que además continúan entrenando para los compromisos deportivos que tienen por delante. "Muchas personas nos están ayudando y estamos muy agradecidas", finalizaron.

Quienes quieran colaborar con las patinadoras pueden hacerlo a través de los siguientes alias:

Lola Aguilera: Lola.orlando2027

Jazmín Silva: Jaz.orlando2027