Facundo Arana, sobre su reconciliación con María Susini: "Es para siempre"

Facundo Arana habló por primera vez sobre su reconciliación con María Susini , su pareja por más de 20 años y la mamá de sus tres hijos. El actor y la modelo tuvieron una breve separación en medio de versiones de todo tipo.

En una entrevista con Luis Novaresio para A24, Facundo Arana se sinceró sobre el reencuentro María Susini y habló de todo. “El amor cambia todo. El amor te cambia la forma de respirar, la forma de sentir... hasta te cambia todo. Hay una revolución cósmica y celular en el amor”, dijo el actor.

Además, Facundo Arana elogió a su pareja y su forma de afrontar la vida. Asimismo, decidió calificar a María Susini como una persona "naturalmente feliz", cuya alegría no depende de factores externos: “Es como algo que flota. Si ser feliz fuera flotar, aunque hagas así, ¡blup!, flota”.

Ante la consulta de si su pareja le hizo cambiar la mirada sobre la vida, Facundo Arana sostuvo que "es así" y que para él "encontrar ese tipo de amor", así dure un instante, "es para siempre".

El actor se mostró con una mirada cargada de amor hacia su pareja y dejando cualquier conflicto que tuvieron en el pasado.

La confesiones de Facundo Arana sobre María Susini

Facundo Arana y María Susini son una de las parejas más longevas dentro del mundo del espectáculo argentino. Incluso, entre risas y con tono de humor, bromeó con que si ella entrara al estudio, la "taclearía al cuello para darle un beso".

Luego, cambió sus palabras para hablar sobre la importancia del abrazo: “Como te abrazan, te quieren. Si te quiere y si te ama, es un abrazo que va mucho más allá de lo que uno puede hacer con los brazos. Es todo lo que sale de ese ser. Uno lo siente, uno se da un abrazo y te modificó la existencia”.

Para él, los abrazos de su pareja "van más allá de lo que uno puede hacer con sus brazos"; más bien es como una experiencia única y un gran acto de amor .