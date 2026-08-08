Intensifican la búsqueda del prófugo por el crimen por un ajuste de cuentas en Fiorito

Personal de la Comisaría de Fiorito investiga el caso y sigue la búsqueda del prófugo.

La búsqueda del presunto autor del crimen cometido días atrás en Fiorito , se intensificó luego de que los investigadores lograran identificarlo, aunque permanece prófugo y todavía no pudo ser localizado.

Luego del asesinato cometido por un ajuste de cuentas , se realizó un allanamiento en el marco de la investigación, pero el procedimiento arrojó resultado negativo respecto del principal sospechoso, quien no se encontraba en el lugar al momento de la llegada de los efectivos.

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Sin embargo, durante el operativo fueron incautados distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia y que podrían aportar información relevante para avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el homicidio ocurrió el martes pasado en la intersección de Unamuno y Pasaje Bermejo, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida dentro de un vehículo.

Al llegar al lugar, los policías encontraron sin vida a la víctima quien estaba sentado en el asiento del conductor de un Peugeot 207 rojo. En la escena también fueron halladas varias vainas servidas, lo que confirmó que la víctima había recibido múltiples disparos.

La investigación quedó a cargo de la UFI 4 y el Juzgado de Garantías 4 de Lomas de Zamora. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los pesquisas descartaron que el ataque haya tenido fines de robo y orientan la causa hacia un ajuste de cuentas.

La hipótesis de un ajuste de cuentas

En ese marco, lograron identificar como presunto autor del homicidio, sobre quien se ordenaron allanamientos en busca de su captura. Sin embargo, sigue prófugo.

Según las fuentes, tanto la víctima como el acusado integrarían una banda delictiva y el crimen estaría vinculado a conflictos internos. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima era responsabilizado por otros integrantes del grupo de distintos allanamientos y detenciones ocurridos en los últimos meses.

Las fuentes consultadas señalaron además que la víctima registraba antecedentes penales y había recuperado recientemente la libertad tras permanecer alojada en una unidad penitenciaria de Florencio Varela.