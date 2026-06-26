Detienen en Llavallol a un joven acusado de un ajuste de cuentas narco

Un joven de 26 años fue detenido en la localidad de Llavallol , acusado de matar a puñaladas a otro muchacho en Monte Grande , partido de Esteban Echeverría , en el marco de un ajuste de cuentas narco. También cayó su cómplice.

El crimen ocurrió el pasado 23 de marzo en el cruce de las calles Fraga y Martínez . La víctima, identificada como Juan Facundo Morales, fue interceptada por dos sujetos y se desató una feroz pelea relacionada al control de la venta de drogas en la zona.

Antecedentes. El detenido por los intentos de secuestro en Ezeiza, vinculado a un caso similar en Lomas

Uno de los agresores sacó una cuchilla y le aplicó una puñalada a Morales en el tórax . Ambos atacantes escaparon. El herido fue llevado de urgencia al Hospital Santamarina, donde murió días después.

El Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense quedó a cargo de la investigación. Los detectives supieron que uno de los atacantes se había ocultado en Lomas de Zamora, más precisamente en Llavallol, donde frecuentaba la casa de su madre y un taller mecánico en esa misma cuadra.

Tras un operativo de vigilancia encubierta, la Policía arrestó al sospechoso cuando lo vio salir de la vivienda mencionada para ir al taller, en el cruce de Libres del Sur y Friedrichs. Se trataba de un joven de 26 años que tenía dos órdenes de captura por “robo agravado” y “violación de domicilio”.

Por su parte, el otro acusado, de 27 años, fue arrestado tras un operativo en su propia casa sobre la calle Fraga al 800, en Monte Grande. Había intentado escapar por los techos hacia las viviendas linderas, pero pudieron atraparlo.

Los dos detenidos quedaron imputados por “homicidio agravado” y fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.