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25 de junio de 2026

Cayó una banda que hacía entraderas: allanamientos en Lomas de Zamora y 11 detenidos

Los acusan de desvalijar viviendas en la zona oeste del Conurbano. Hubo operativos en Lomas, Almirante Brown y La Matanza.

Las entraderas quedaron filmadas.

Las entraderas quedaron filmadas.

Una banda acusada de cometer 21 entraderas en la zona oeste del Conurbano bonaerense fue detenida tras una serie de allanamientos realizados en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza. Hubo 11 detenidos.

La investigación comenzó a partir de varias denuncias sobre delincuentes que ingresaban a viviendas para desvalijarlas. Los hechos ocurrieron en Morón, Haedo, Castelar, Villa Tesei, Ituzaingó y Merlo.

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La primera pista se encontró tras la detención del chofer de la banda en Haedo el pasado 20 de marzo. El secuestro de su teléfono permitió desentramar el funcionamiento del grupo delictivo.

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La banda, captada en c&aacute;mara. Los atraparon en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza.

La banda, captada en cámara. Los atraparon en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza.

Allanamientos en Lomas de Zamora

A partir de la evidencia obtenida, se detectaron domicilios vinculados a la banda en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza. La Justicia tuvo material suficiente para capturarlos.

En total se solicitaron 15 allanamientos, donde arrestaron a 11 personas: cayeron 10 hombres y una mujer. Además, quedaron con orden de captura dos jóvenes de 20 y 21 años que no fueron hallados en los allanamientos.

Los detenidos quedaron imputados por varios delitos: robo agravado por efracción, encubrimiento por receptación dolosa, robo agravado por el uso de arma, robo agravado por efracción en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

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