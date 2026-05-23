Detuvieron a un joven acusado de una entradera en Temperley: la víctima murió por un infarto

Los efectivos de la Comisaría 6º de Lomas de Zamora detuvieron al acusado (imagen ilustrativa).

Un joven de 26 años fue detenido acusado de participar en la entradera ocurrida el barrio de San José, en Temperley , durante la cual una mujer habría sufrido un infarto luego de ser reducida a golpes por los delincuentes dentro de su vivienda.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el operativo fue llevado a cabo el pasado jueves en inmediaciones del cementerio de Lanús, donde efectivos de la Comisaría 6º del distrito arrestaron al sospechoso. Además, fue secuestrado el auto que habría sido utilizado para cometer el robo y se recuperaron distintos elementos sustraídos a las víctimas, entre ellos mercadería perteneciente a un almacén familiar.

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La causa está a cargo de la UFI 4 de Lomas de Zamora , que continúa trabajando para identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda que participó del crimen.

El hecho ocurrió el viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Senillosa al 100, en la localidad de San José. Allí se encontraban Elenna Gassmann , de 66 años, y su esposo, Héctor Eduardo , de 67, cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron tras forzar una ventana de la cocina.

La entradera seguida de muerte

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los asaltantes redujeron al matrimonio y exigieron dinero y objetos de valor. En medio de la situación, la mujer sufrió una descompensación producto del estrés y el temor.

Los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente un millón de pesos, dinero que la pareja habría obtenido tras la venta de un pequeño almacén ubicado en la parte delantera de la propiedad. Luego escaparon rápidamente del lugar.

Pese a los intentos de asistencia, la víctima falleció como consecuencia de un infarto, por lo que la causa fue caratulada provisoriamente como “homicidio en ocasión de robo”.

Tras diversas tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores y concretar su captura.