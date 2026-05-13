Cayeron cuatro delincuentes por robos a repartidores: pistas claves en Lomas de Zamora

Detuvieron a cuatro delincuentes acusados de participar en dos robos a repartidores en distintos puntos del Conurbano bonaerense. Una de las víctimas había sido retenida y luego liberada en Lomas de Zamora .

La investigación partió de dos hechos similares. El primero ocurrió el 10 de abril en Villa Madero , partido de La Matanza, donde un repartidor fue asaltado mientras hacía una entrega de mercadería. Un grupo de delincuentes le robó una camioneta con 180 cajas de galletitas valuadas en unos 3 millones de pesos. El vehículo apareció abandonado en Ingeniero Budge , sin la mercadería.

Arrestados. Manejaban una moto robada en Lomas, intentaron escapar de la Policía y los detuvieron

El segundo caso sucedió en ese mismo día en Ramos Mejía . La víctima fue otro chofer que llevaba más de 300 paquetes de Mercado Libre . Ladrones lo interceptaron y lo obligaron a subir a la parte trasera de su propia camioneta. Lo tuvieron retenido durante una hora y luego lo liberaron en Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro- y Recondo , en Budge.

Las cámaras y el seguimiento satelital fueron claves para esclarecer los robos.

Cuatro detenidos por los robos

Los investigadores descubrieron que en ambos hechos, la carga robada había sido guardada en un domicilio de Villa Celina, con la colaboración de un auto de apoyo.

Luego de arduas tareas de vigilancia encubierta y seguimientos satelitales a los vehículos, se consiguieron pruebas suficientes para solicitar allanamientos de urgencia en dos inmuebles de Villa Celina.

Los operativos permitieron detener a cuatro personas involucradas en estas maniobras ilícitas. Se trataba de tres hombres de 28, 35 y 50 años, y una mujer de 52. Además, se incautaron 230 bultos de Mercado Libre y se recuperó la camioneta robada a una de las víctimas.