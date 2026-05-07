jueves 07 de mayo de 2026
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7 de mayo de 2026
Nuevo caso.

Cayó una viuda negra en Lomas de Zamora: con una cómplice, drogaron a un hombre para robarle

Le colocaron un narcótico en la bebida a la víctima para desvalijarle el departamento. Ambas fueron detenidas en operativos en Lomas de Zamora y CABA.

Las dos viudas negras terminaron detenidas.

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Todo empezó el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a dos mujeres en un local bailable de Constitución. El hombre las invitó a su departamento en Caballito. No se imaginaba que estaba cayendo en una trampa.

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Luego de compartir bebidas, el hombre perdió el conocimiento y ellas aprovecharon para robarle dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, dispositivos electrónicos, relojes y otras pertenencias.

Cuando la víctima se despertó, las mujeres ya habían escapado. No tardó en notar que le habían metido un narcótico en la bebida para poder dormirlo y así robarle. Las “viudas negras” habían utilizado sus tarjetas para hacer varias compras.

Allanamientos en Ingeniero Budge y Villa Soldati

detenidas viudas negras
Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y CABA para atrapar a las viudas negras.

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Tras la denuncia, la investigación quedó a cargo de la División Investigaciones Comunales 8, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. La pesquisa duró dos años. Se identificó a las mujeres como “Alma” y “Analía”, nombres falsos que utilizaban para captar a sus víctimas. Tenían 26 y 31 años respectivamente. También se pudo descubrir dónde vivían.

A partir de esos datos, se realizaron dos allanamientos. En un domicilio de Ingeniero Budge detuvieron a una de las imputadas, con la colaboración de la DDI de Lomas de Zamora. Su cómplice fue arrestada en una casa de Villa Soldati.

Los investigadores establecieron que una de las viudas negras tenía un amplio prontuario delictivo. Contaba con siete antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato desde el año 2023.

Las dos detenidas quedaron imputadas por “robo” y quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.

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