Los Rolling Stones anunciaron "Foreign Tongues", su nuevo álbum

Los Rolling Stones, una de las grandes leyendas de la historia del rock, confirmaron que lanzarán un nuevo álbum, titulado "Foreign Tongues", el 10 de julio. También publicaron en las plataformas digitales un nuevo sencillo, titulado "In The Stars".

Para celebrarlo, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood asistieron a un evento especial de anuncio del nuevo álbum en Brooklyn el martes por la tarde.

Lo que vendrá. Netflix producirá una la película documental sobre Gustavo Cerati

El último álbum de l os Rolling Stones fue "Hackney Diamonds", de 2023. Era su primer disco de material original en 18 años, desde "A Bigger Bang", de 2005.

También fue su primer lanzamiento de larga duración desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021. Apareció de manera póstuma en dos de las 12 canciones de ese álbum.

Los Rolling Stones, con grandes colaboraciones

"Foreign Tongues" también incluirá una aparición especial de Watts procedente de una de sus últimas sesiones de grabación antes de su muerte, además de colaboraciones de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de The Red Hot Chili Peppers.

"Me encanta hacer estas sesiones de grabación en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando 'Foreign Tongues'", dijo Mick Jagger en un comunicado.

image Los Rolling Stones, no paran.

"Teníamos 14 temas estupendos y fuimos tan rápido como pudimos. Me gusta la sala de allí porque no es demasiado grande, así que puedes sentir la pasión en la sala de parte de todos".

Los Stones trabajaron estrechamente con el productor pop Andrew Watt, ganador del Oscar, conocido por su trabajo con Post Malone y Justin Bieber, entre otros, en "Hackney Diamonds", y eso continúa con "Foreign Tongues".