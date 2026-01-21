miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026
Expectativa.

Los Rolling Stones estarían preparando su retorno a la Argentina

Tras suspender una gira, los Rolling Stones volverían al ruedo en un tour con un nuevo formato que les permitiría tomarse un descanso entre sus shows.

Los Rolling Stones paran.

Los Rolling Stones paran. 

Luego de suspender una gira para cuidar la salud de Keith Richards, los Rolling Stones eligieron a la Argentina, donde tienen millones de fans, como parte del itinerario para su regreso a los escenarios en un nuevo tour de una las más importantes bandas de la historia del rock.

Según trascendió en varios medios internacionales, el grupo de Mick Jagger sólo visitaría la Argentina, los Estados Unidos y el Reino Unido en esta nueva gira.

Los Rolling Stones no paran. 
Expectativa.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la vuelta de los Rolling Stones a la Argentina

Los Rolling Stones, en plan de "mini residencias"

La agencia británica noticias Daily Mail publicó la primicia de que la banda estaría pensando en hacer unos shows en el novedoso formato de "mini residencias".

Las residencias artísticas consisten en un cambio de modalidad donde preservan la salud de los artistas por sobre las exigencias comerciales, en especial en los Rollings Stones que llevan más de seis décadas en la ruta.

image
Los Rolling Stones planean más shows.

Los Rolling Stones planean más shows.

En lugar de una gira por diferentes ciudades o países, los artistas eligen instalarse en un lugar para ofrecer funciones consecutivas. De esta manera, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood podrían darles a sus fans lo que quieren sin la necesidad de afrontar un desgaste físico y mental.

“Pocos hicieron giras más grandes, mejores o más lucrativas que los Rolling Stones. Pero se está aceptando discretamente que sus días de esas giras podrían haber terminado, con la cancelación de una gira europea planeada para este verano para promocionar un nuevo álbum de estudio", explicó la editora en relación a la edad y la salud de sus integrantes.

