Los Rolling Stones estarían preparando su retorno a la Argentina

Luego de suspender una gira para cuidar la salud de Keith Richards , los Rolling Stones eligieron a la Argentina, donde tienen millones de fans, como parte del itinerario para su regreso a los escenarios en un nuevo tour de una las más importantes bandas de la historia del rock .

Según trascendió en varios medios internacionales, el grupo de Mick Jagger sólo visitaría la Argentina , los Estados Unidos y el Reino Unido en esta nueva gira.

La agencia británica noticias Daily Mail publicó la primicia de que la banda estaría pensando en hacer unos shows en el novedoso formato de "mini residencias".

Según explicó la periodista del medio, Alison Boshoff , el plan es que tengan los Rolling Stones una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos.

Las residencias artísticas consisten en un cambio de modalidad donde preservan la salud de los artistas por sobre las exigencias comerciales, en especial en los Rollings Stones que llevan más de seis décadas en la ruta.

image Los Rolling Stones planean más shows.

En lugar de una gira por diferentes ciudades o países, los artistas eligen instalarse en un lugar para ofrecer funciones consecutivas. De esta manera, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood podrían darles a sus fans lo que quieren sin la necesidad de afrontar un desgaste físico y mental.

“Pocos hicieron giras más grandes, mejores o más lucrativas que los Rolling Stones. Pero se está aceptando discretamente que sus días de esas giras podrían haber terminado, con la cancelación de una gira europea planeada para este verano para promocionar un nuevo álbum de estudio", explicó la editora en relación a la edad y la salud de sus integrantes.