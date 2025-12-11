Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones

Charly García y Andrew Loog Oldham, el primer mánager y productor de los Rolling Stones , se volvieron a ver en un encuentro cumbre para la historia del rock argentino e internacional, que luego los músicos compartieron en las redes sociales.

Charly García volvió a sorprender a sus seguidores desde sus redes sociales con una imagen junto a Andrew Loog Oldham , el mítico productor y primer manager de los Rolling Stones. La postal fue acompañada de una frase muy potente: “Jugando con fuego”, junto a un emoji de corazón.

En la postal, el ícono del rock argentino aparece sonriente en un sillón rojo, mientras el británico posa a su lado con su clásico look, con boina, anteojos oscuros y campera beige.

Además de haber sido fundamental en los inicios de los Rolling Stones en los ’60, Andrew Loog Oldham también tiene una relación profunda con Argentina. Desde hace décadas vive en Bogotá y trabajó con artistas locales, entre ellos los Ratones Paranoicos y Charly García.

Oldham fue el encargado de mezclar “Kill Gil”, el disco que Charly grabó en Nueva York. En 2005, durante un show de Charly en Bogotá, Oldham subió a tocar con él una versión improvisada de “Sympathy for the Devil”, celebrada por 3.000 personas.

Mientras que fue el productor los Ratones Paranoicos en el disco “Hecho en Memphis”. El británico luego vino a la Argentina para tocar en Obras con la banda de Juanse.

Andrew Loog Oldham nació en Londres en 1944 es un productor, empresario y autor británico, famoso por ser el descubridor y mánager de los Rolling Stones entre 1963 y 1967, transformándolos en íconos rebeldes y creando su imagen anti-Beatles, además de impulsar la carrera de Marianne Faithfull y fundar Immediate Records.