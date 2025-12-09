Arethas cierra el año en el Museo Pío Collivadino de Banfield

La banda Arethas: Mujeres del Soul despide el año con su música el próximo sábado en el Museo Pío Collivadino de Banfield, donde adelantan que sonará en vivo un “repertorio poderoso, emotivo y contagioso”, en un concierto con entrada gratuita.
El grupo propone un viaje musical por las grandes voces femeninas del soul y el jazz, como Aretha Franklin, Nina Simone, Gloria Gaynor, Madeleine Peyroux, Norah Jones, Amy Winehouse, entre muchas otras.
“Nos quedan dos fechas para cerrar el año con Arethas, las pensamos como despedida, como cierre, como una fiesta. Las dos son gratuitas, la última va a ser el viernes 19 en Deshoras, en Burzaco, y la primera es este sábado en Banfield”, le cuenta la guitarrista Silvina Aspiazu a La Unión.
La formación se completa con la cantante Ayelén Machena, Juan Manuel Mazzetti en trompeta, Martín Lojo en bajo y Pablo Stahl en batería.
“Vamos a estar cerrando la actividad del año en el Museo Pío Collivadino, donde ya me tocó participar con varias formaciones. El show va a ser al aire libre, en la puerta, donde se pone muy lindo”, adelanta la guitarrista de la banda.
El repertorio tendrá temas más actuales, como de Dua Lipa, y hasta un homenaje a Amy Whinehouse. “Arethas está sonando muy bien, estamos tocando una música que venimos trabajando durante el año y también temas propios”, apunta.
Al margen del cierre del año, la banda ya tiene planes para el 2026 con el lanzamiento de un nuevo material y con shows programados en escenarios porteños.
"El año que viene se viene una movida importante. En marzo vamos a estar presentando un EP de tres canciones y luego vamos a estar trabajando en un disco más elaborado y con alguna música propia", cierra Silvina.
Arethas: Mujeres del Soul, sábado a las 20 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165.
La entrada es gratuita.