Arethas cierra el año en el Museo Pío Collivadino de Banfield

El show será en el Museo Pïo Collivadino de Banfield.

La banda Arethas: Mujeres del Soul despide el año con su música el próximo sábado en el Museo Pío Collivadino de Banfield , donde adelantan que sonará en vivo un “repertorio poderoso, emotivo y contagioso”, en un concierto con entrada gratuita.

El grupo propone un viaje musical por las grandes voces femeninas del soul y el jazz, como Aretha Franklin, Nina Simone, Gloria Gaynor, Madeleine Peyroux, Norah Jones, Amy Winehouse , entre muchas otras.

Nuevo reinado. Quién fue el artista más escuchado en Spotify en 2025 en el mundo

Para agendar. Kevin Johansen y Liniers llegan con su espectáculo a la Provincia

“Nos quedan dos fechas para cerrar el año con Arethas, las pensamos como despedida, como cierre, como una fiesta. Las dos son gratuitas, la última va a ser el viernes 19 en Deshoras, en Burzaco, y la primera es este sábado en Banfield”, le cuenta la guitarrista Silvina Aspiazu a La Unión.

La formación se completa con la cantante Ayelén Machena , Juan Manuel Mazzetti en trompeta, Martín Lojo en bajo y Pablo Stahl en batería.

ar 2 Arethas sonará en el Museo Pío Collivadino de Banfield.

Lo que se viene luego del show en el Pío Collivadino de Banfield

“Vamos a estar cerrando la actividad del año en el Museo Pío Collivadino, donde ya me tocó participar con varias formaciones. El show va a ser al aire libre, en la puerta, donde se pone muy lindo”, adelanta la guitarrista de la banda.

El repertorio tendrá temas más actuales, como de Dua Lipa, y hasta un homenaje a Amy Whinehouse. “Arethas está sonando muy bien, estamos tocando una música que venimos trabajando durante el año y también temas propios”, apunta.

Al margen del cierre del año, la banda ya tiene planes para el 2026 con el lanzamiento de un nuevo material y con shows programados en escenarios porteños.

"El año que viene se viene una movida importante. En marzo vamos a estar presentando un EP de tres canciones y luego vamos a estar trabajando en un disco más elaborado y con alguna música propia", cierra Silvina.

MÁS INFO

Arethas: Mujeres del Soul, sábado a las 20 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165.

La entrada es gratuita.