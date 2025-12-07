lunes 08 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025
Nuevo reinado

Quién fue el artista más escuchado en Spotify en 2025 en el mundo

Spotify reveló los datos de 2025 a nivel global en el mundo de la música, incluyendo cuál fue la canción con más reproducción del año.

Por Diario La Unión
Spotify, además, confirmó que la balada “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el planeta en este año.

Bad Bunny, el furor de Spotify a nivel global

Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift.

El lanzamiento de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en 2025, que se convirtió el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás del puertorriqueño, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Taylor Swift, que también lanzó disco este año, “The Life Of A Showgirl”.

Mientras que cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

image
Entre las canciones, que suman los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'APT.' de ROSÉ y Bruno Mars; 'Ordinary', de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix 'KPop Demon Hunters' y para 'Hit Me Hard And Soft', de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior y sigue vigente en 2025.

