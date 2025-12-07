domingo 07 de diciembre de 2025
Escribinos
7 de diciembre de 2025
Luz, cámara, acción.

El Canal Volver presenta un especial con las películas de Palito Ortega

Este domingo el Canal Volver pondrá en pantalla una selección de películas de la filmografía de Palito Ortega, donde suena su música y sus clásicos.

Por Diario La Unión
Maratón de Palito Ortega, en el Canal Volver.
Maratón de Palito Ortega, en el Canal Volver.

A las 13 se verá “Corazón contento”, donde sobreponiéndose a muchas dificultades, un joven y una muchacha intentarán triunfar en el mundo de la música.

Lee además
Meri Deal habló de su encuentro con Franco Colapinto.
¿Qué onda?

Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto
Se gritó contra Javier Milei y Patricia Bullrich en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. 
Contundente.

Cantaron contra Milei en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

A las 14,30 llegará “Yo tengo fe”, que cuenta la historia de un humilde muchacho del interior, nacido en el seno de una familia pobre y numerosa de Tucumán, viaja a la capital con la intención de convertirse en el más popular cantante de su época. Un film que narra la vida y carrera de Palito Ortega.

Mientras que a las 16,10 será el turno de “¿Quiere casarse conmigo?”, donde Elena, una simple dependienta de tienda, vive enamorada de Tito Crespo, un famoso compositor. Un día, por una mera casualidad, conoce a su ídolo e intenta conquistarlo.

El especial cierra desde las 17,45 con “Mi primera novia”, donde un joven muchacho de barrio se enamora perdidamente de su vecina, pero lo que no sabe es que por este amor deberá luchar más de lo que cree. Un hombre mayor que él y con una muy buena posición económica intenta conquistar a su amada.

image
Palito Ortega, un ídolo de la música y el cine.

Palito Ortega, un ídolo de la música y el cine.

Palito Ortega, un ídolo popular

Palito Ortega es un cantante, compositor, actor, empresario y político argentino nacido el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán.

Saltó a la fama en los años 60 como figura del programa El club del clan y luego se consolidó como un ídolo popular con éxitos como “La felicidad” y “Corazón contento”.

Más tarde, se convirtió en un exitoso productor y empresario discográfico, y en los años 90 inició una carrera política que lo llevó a ser gobernador de Tucumán y senador nacional

Temas
Seguí leyendo

Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto

Cantaron contra Milei en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Por qué Nicole Neumann está en guerra con sus vecinos de Nordelta

"Presente Continuo", el biodrama sobre el autismo que llegó a HBO Max

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se gritó contra Javier Milei y Patricia Bullrich en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. 
Contundente.

Cantaron contra Milei en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Pumas Seven se adjudicaron el subcampeonato en Sudáfrica.
Subcampeones.

Los Pumas Seven cayeron ante Sudáfrica con el sello lomense de su entrenador