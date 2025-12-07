El Canal Volver presenta un especial con las películas de Palito Ortega

El Canal Volver presenta este domingo una especial con cuatro de las más recordadas películas protagonizadas por Palito Ortega , donde el popular artista tucumano muestra su faceta como actor de cine junto con toda su música y sus clásicas canciones.

A las 13 se verá “Corazón contento”, donde sobreponiéndose a muchas dificultades, un joven y una muchacha intentarán triunfar en el mundo de la música.

A las 14,30 llegará “Yo tengo fe”, que cuenta la historia de un humilde muchacho del interior, nacido en el seno de una familia pobre y numerosa de Tucumán, viaja a la capital con la intención de convertirse en el más popular cantante de su época. Un film que narra la vida y carrera de Palito Ortega .

Mientras que a las 16,10 será el turno de “¿Quiere casarse conmigo?”, donde Elena, una simple dependienta de tienda, vive enamorada de Tito Crespo, un famoso compositor. Un día, por una mera casualidad, conoce a su ídolo e intenta conquistarlo.

El especial cierra desde las 17,45 con “Mi primera novia”, donde un joven muchacho de barrio se enamora perdidamente de su vecina, pero lo que no sabe es que por este amor deberá luchar más de lo que cree. Un hombre mayor que él y con una muy buena posición económica intenta conquistar a su amada.

Palito Ortega, un ídolo popular

Palito Ortega es un cantante, compositor, actor, empresario y político argentino nacido el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán.

Saltó a la fama en los años 60 como figura del programa El club del clan y luego se consolidó como un ídolo popular con éxitos como “La felicidad” y “Corazón contento”.

Más tarde, se convirtió en un exitoso productor y empresario discográfico, y en los años 90 inició una carrera política que lo llevó a ser gobernador de Tucumán y senador nacional