miércoles 20 de mayo de 2026
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20 de mayo de 2026
¿Hay amor?

Cómo fue el reencuentro de Danelik y Brian Sarmiento afuera de Gran Hermano

Danelik y Brian Sarmiento comenzaron un romance dentro de Gran Hermano Generación Dorada y ahora volvieron a mostraron juntos fuera de la casa.

Danelik y Brian Sarmiento.&nbsp;

Danelik y Brian Sarmiento. 

Danelik compartió un video musical con una canción propia, donde se la ve bailando junto a Brian Sarmiento. La secuencia termina con un abrazo y un beso que dejaron en claro la buena onda y algo más que hay entre ambos.

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Para el video, ella eligió un jean y top negro. Por su parte, Brian Sarmiento apareció con un buzo celeste claro, aportando un aire relajado en las imágenes.

Además, en sus historias de Instagram, Danelik reforzó la complicidad con una selfie en la que se lo ve a Brian detrás de ella. "Holis, con quién estoy", escribió.

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Los rumores que rodean a Danelik y Brian Sarmiento

Todo indica que los rumores de romance que comenzaron dentro de la casa continúan creciendo fuera de ella, y que la historia de amor entre Danelik y Brian Sarmiento sigue adelante.

Este miércoles será el repechaje en Gran Hermano Generación Dorada y dos jugadores regresarán a la casa. Tanto Danelik como Brian Sarmiento están en carrera.

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