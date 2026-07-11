Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) informó que la próxima semana, entre el 13 y 19 de julio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

Según el cronograma, el lunes 13, entre las 8 y las 18, el servicio se verá afectado en las calles Condie, Elizalde, Oliver y Moreno, en la localidad de Villa Albertina , en el límite con la localidad 9 de Abril, de Esteban Echeverría.

Atención. Se espera un masivo corte de agua por tareas de mantenimiento en el Conurbano

A saber. En estas zonas de Lomas habrá cortes de agua la próxima semana

Asimismo, desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, de 9 a 16, habrá cortes de agua en Ant. Argentina, Gral. Frías, Doyhenard y Fragata Moyano, en el límite entre Turdera , Llavallol y Adrogué, en los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown. En los mismos días, de 9 a 16, el servicio estará afectado en Alem, Malabia, Campos y Chacabuco, en Banfield .

Por su parte, el miércoles 15, de 8 a 12, habrá cortes de agua en Valette, Camino de Cintura, De Sarro y Vías del Ferrocarril Roca, en el límite entre Monte Grande y Lomas de Zamora .

Por último, desde el jueves 16 a las 22 y hasta el viernes 17 a las 15, el servicio estará interrumpido parcialmente en Rafael Calzada, Marmol, Burzaco, Temperley, Banfield, Adrogué, Claypole, Longchamps y Min.Rivadavia, en los partidos de Alte. Brown y Lomas de Zamora.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.