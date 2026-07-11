sábado 11 de julio de 2026
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11 de julio de 2026
Va de retro.

Cómo es la historia de amor del Cuti Romero y Karen Cavaller

Cuti Romero, pilar dfensivo de la Selección Argentina, y Karen Cavaller comenzaron su romance en la adolescencia, hasta que se casaron agradaron la familia.

El Cuti Romero y Karen.&nbsp;

El Cuti Romero y Karen. 

Mientras estaba de novios, el futbolista firmó contrato para jugar para el Génova y ella decidió acompañarlo en esa aventura. Mientras el defensor pasaba por Juventus y Atalanta, ella siguió estudiando y se graduó como Licenciada en Recursos Humanos.

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La pareja se casó el 23 de enero de 2020 en una íntima ceremonia. “Fue el destino que nos unió, para durar la vida entera juntos. Hoy damos este gran paso a nuestro amor. Nos esperan cosas supermaravillosas. El uno para el otro toda la vida; pase lo que pase, siempre unidos. Con nuestra sonrisa y nuestra forma de disfrutar la vida. Te amo”, expresó él luego de que se convirtieran en marido y mujer.

Cuti Romero, en familia.

Cuti Romero, en familia.

Tras mudarse a Londres, Inglaterra, cuando Cuti Romero firmó contrato con Tottenham, en diciembre de 2021 empezaron una nueva aventura como padres de Valentino. “Cuánto los amo a ustedes dos. Las personas más importantes de mi vida”, aseguró él.

El 19 de noviembre de 2024, en el Hospital St. Mary’s de Londres, nació Lucy, su segunda hija. “Gracias por llegar a nuestras vidas, bebita, completaste todo lo que somos. Y para vos, mi compañero de vida, mi marido y todo en mi mundo, no tengo palabras; volviste a hacerlo a la perfección. Dos aventuras preciosas e inolvidables que pudimos vivir juntos. Gracias por no soltarme nunca”, expresó ella.

Si bien llevan ocho años instalados en Europa, los primeros años en Italia y desde 2021 en Inglaterra, el futbolista aseguró que en su casa son “muy argentinos”.

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