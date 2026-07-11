Cómo es la historia de amor del Cuti Romero y Karen Cavaller

El Cuti Romero, pilar en la defensa de la Selección Argentina , y Karen Cavaller se conocieron en la adolescencia en Córdoba cuando él jugaba en Belgrano. Mientras que llevan ocho años juntos, otros seis de matrimonio, y tienen dos hijos en común.

Mientras estaba de novios, el futbolista firmó contrato para jugar para el Génova y ella decidió acompañarlo en esa aventura. Mientras el defensor pasaba por Juventus y Atalanta, ella siguió estudiando y se graduó como Licenciada en Recursos Humanos.

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La pareja se casó el 23 de enero de 2020 en una íntima ceremonia. “Fue el destino que nos unió, para durar la vida entera juntos. Hoy damos este gran paso a nuestro amor. Nos esperan cosas supermaravillosas. El uno para el otro toda la vida; pase lo que pase, siempre unidos. Con nuestra sonrisa y nuestra forma de disfrutar la vida. Te amo”, expresó él luego de que se convirtieran en marido y mujer.

Tras mudarse a Londres, Inglaterra, cuando Cuti Romero firmó contrato con Tottenham, en diciembre de 2021 empezaron una nueva aventura como padres de Valentino . “Cuánto los amo a ustedes dos. Las personas más importantes de mi vida”, aseguró él.

El 19 de noviembre de 2024, en el Hospital St. Mary’s de Londres, nació Lucy, su segunda hija. “Gracias por llegar a nuestras vidas, bebita, completaste todo lo que somos. Y para vos, mi compañero de vida, mi marido y todo en mi mundo, no tengo palabras; volviste a hacerlo a la perfección. Dos aventuras preciosas e inolvidables que pudimos vivir juntos. Gracias por no soltarme nunca”, expresó ella.

Si bien llevan ocho años instalados en Europa, los primeros años en Italia y desde 2021 en Inglaterra, el futbolista aseguró que en su casa son “muy argentinos”.