Temperley: una parrilla desató un feroz incendio que destruyó un garage

Intenso trabajo de los bomberos para apagar el incendio en Temperley.

Un feroz incendio destruyó el garage de una vivienda de Temperley durante la madrugada de este sábado y obligó a un importante despliegue de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia propiedades linderas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:45 en una casa ubicada sobre Pichincha al 1800, hasta donde acudieron dos dotaciones con ocho bomberos.

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Fuentes oficiales informaron a La Unión que al llegar al lugar, los servidores públicos encontraron un "quincho que funcionaba como garage de un auto" y comenzaron las tareas de extinción, que se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del incendio y a los importantes daños que había provocado.

A pesar de la violencia del fuego, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales habrían sido prácticamente totales, ya que gran parte de la propiedad resultó destruida.

El origen del incendio

Una vez controlado el incendio, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros para descartar posibles reinicios del fuego.

Consultados por este medio, fuentes del caso informaron que el fuego se habría originado por una parrilla donde arrojaron "maderas de más". Las llamas alcanzaron el techo y luego arrasó con el lugar.