La familia de los hermanos Oviedo no pudo volver a su casa tras el incendio y denuncia robos

A nueve meses del incendio que provocó la muerte de Jorge y Benjamín Oviedo en Villa Fiorito , la familia de las víctimas todavía no pudieron regresar a su hogar, que quedó destruido por las llamas. Además, denunciaron que personas que ya fueron detenidas ingresaron a robar entre los escombros.

"Desde que pasó el incendio, nunca pudimos volver. Quedó todo destruido", aseguró Mariana González , madre de los hermanos Oviedo , en diálogo con La Unión .

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La mujer explicó que la propiedad quedó completamente devastada por las llamas y que la familia perdió prácticamente todas sus pertenencias. Como consecuencia, debieron rehacer su vida lejos del lugar donde ocurrió la tragedia.

A esa situación se sumó un nuevo golpe. Según relató Mariana González , personas ajenas ingresaron a la vivienda abandonada para llevarse los pocos elementos que habían quedado tras el incendio. "Detuvieron a dos personas que entraron a robar lo que quedaba", afirmó.

Hermanos Oviedo Las víctimas del incendio mortal.

Cómo está la causa por el doble crimen

El drama de la familia se produce en medio de una etapa clave de la causa judicial. Días atrás, la Justicia de Lomas de Zamora elevó el expediente a juicio oral, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio del debate.

Por el hecho, Nicolás Fernández llegará al juicio detenido y acusado por el delito de "incendio seguido de muerte", mientras que Marina Geselle Díaz permanece imputada por amenazas.

Sin embargo, los familiares continúan reclamando que la investigación avance sobre el resto de las personas que participaron del ataque y exigen que la mujer señalada como presunta instigadora sea juzgada por un delito más grave.

"Queremos el cambio de carátula y que ella sea juzgada por el crimen", reiteró González en diálogo con este medio, luego de ser notificada sobre la elevación a juicio del caso.

El incendio que terminó con dos vidas

El ataque ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Fiorito. Según la investigación, un grupo de personas se presentó en el lugar y provocó un incendio que terminó con la muerte de Jorge Oviedo, de 30 años, y Benjamín, de 13.

Desde un primer momento, la familia sostuvo que el hecho fue intencional y que estuvo vinculado a acusaciones realizadas contra el menor que nunca fueron comprobadas.

A lo largo de la investigación se incorporaron registros fílmicos en los que se observa a varias personas frente a la vivienda mientras avanzaban las llamas y realizaban pintadas contra la familia.

Mientras aguardan el juicio y reclaman que se profundice la investigación, los familiares aseguran que todavía conviven con las secuelas materiales y emocionales de una tragedia que les impidió volver a su hogar.