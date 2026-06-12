A seis años del crimen de Daiana Castillo: "Los asesinos siguen libres"

A seis años del crimen de Daiana Castillo , la familia de la joven de 22 años continúa reclamando justicia y exige que se reactive la investigación para encontrar al conductor acusado de haberla atropellado durante un robo en Villa Centenario .

"Los asesinos de mi hija siguen libres", manifestó Alicia Castillo , madre de la víctima, en diálogo con La Unión . Así lo sostuvo durante la investigación, e incluso tras la condena a Agustín Ezequiel Mego a 14 años de prisión por integrar la banda que asaltó a Daiana y a sus amigos la madrugada del 7 de junio de 2020.

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora declaró culpable al acusado del grave hecho. Sin embargo, para Alicia, el principal responsable de la muerte nunca fue detenido. "Solo condenaron a un cómplice, pero el que manejaba y pasó por arriba a Daiana está libre, como si nada", indicó.

La mujer cuestionó que solo haya sido condenado uno de los involucrados y sostuvo que el hombre que manejaba el vehículo utilizado durante el asalto continúa libre, al igual que el resto de la banda. No obstante, la causa fue archivada .

De acuerdo a la explicación que recibió la familia por parte de la Justicia, no existían pruebas suficientes para identificar al resto de los integrantes de la banda. En ese contexto, la causa quedó paralizada a la espera de nuevos elementos que permitan avanzar con la investigación.

Daiana Castillo tenía 22 años al momento del crimen. Daiana Castillo tenía 22 años al momento del crimen.

El crimen de Daiana Castillo

El crimen ocurrió durante la madrugada del 7 de junio de 2020, cuando Daiana y una amiga regresaban junto a un joven en moto después de trabajar empaquetando ropa para vender por redes sociales. Al llegar a la intersección de Espronceda y Puerto Argentino, un auto les cruzó el paso y provocó que cayeran al asfalto.

Según la reconstrucción del hecho, uno de los ocupantes descendió armado para robar la moto, mientras las jóvenes intentaban reincorporarse a pocos metros. En medio del asalto, el conductor realizó una maniobra en reversa y atropelló a Daiana.

La joven intentó arrastrarse para escapar, pero el vehículo volvió a avanzar y la atropelló por segunda vez. Como consecuencia de las graves heridas, fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo.

Aunque inicialmente recibió el alta médica, horas después regresó al centro de salud debido a los fuertes dolores. Allí sufrió tres paros cardiorrespiratorios y falleció.