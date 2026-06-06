Declararon culpables a los tres acusados por el crimen de Carlos Coronel

Los tres acusados por el crimen de Carlos Coronel fueron declarados culpables en el marco del juicio por jurados que fue llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza. Tras el veredicto de culpabilidad, resta conocer la pena que recibirán los acusados.

Se trata de Gabriel Gómez , Alexis Natale y Nicolás Tejeda , quienes llegaron al debate oral imputados por los delitos de “homicidio calificado criminis causa, robo calificado en poblado y en banda y robo calificado por el uso de armas”.

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La resolución fue alcanzada luego de las instrucciones brindadas por el juez a cargo del proceso y la posterior deliberación del jurado popular, que debía determinar la responsabilidad de los imputados en el asesinato del vecino de Banfield.

Sin embargo, el crimen de Coronel no fue el único hecho abordado durante el juicio. El expediente incluyó un total de cinco episodios delictivos: tres robos y dos homicidios calificados atribuidos a la misma banda.

Carlos Coronel Carlos Coronel fue asesinado por motochorros en la Ruta Nacional 3.

El crimen de Carlos Coronel

El motoquero asesinado por delincuentes fue baleado el 16 de septiembre de 2023. Para la fiscalía, ese día, Gómez, Natale y Tejeda interceptaron armados a la víctima mientras circulaba en motocicleta.

La acusación sostiene además que uno de los disparos impactó en la zona del tórax de Coronel, provocándole heridas mortales. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar llevándose la motocicleta.

El día del crimen se dirigía a una reunión para participar de un encuentro de motoqueros organizado por el grupo Celtas Argentina Motociclistas, al que pertenecía desde hacía 6 años.