La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos acusados por el crimen de un adolescente

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos sospechosos por el crimen de un adolescente asesinado durante un robo mientras iba a la escuela en San Francisco Solano . Uno de los involucrados se entregó en Temperley .

El homicidio ocurrió el pasado 23 de junio por la mañana y tuvo como víctima a Lautaro Servín, de 17 años . Mientras el joven se dirigía al colegio junto a su padre, una banda de motochorros los interceptó para robarles. El adolescente se abalanzó sobre ellos para evitar el asalto y fue ahí cuando abrieron fuego contra él: le efectuaron tres disparos por la espalda que le provocaron la muerte .

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La investigación quedó a cargo de la DDI de Lomas de Zamora , que trabajó junto al Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense y la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur II. El análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas fue clave para reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Se estableció que los delincuentes habían hecho un raid delictivo que empezó y terminó en el barrio 2 de Abril, lugar donde había una metalera que les servía como punto de reunión .

La investigación tras el homicidio

Uno de los acusados se entregó en la Comisaría de San José.

Los investigadores comprobaron que, minutos antes del asesinato de Lautaro, los delincuentes habían robado una moto Motomel 110 a dos personas en la esquina de Presidente Perón y Río Negro, en Rafael Calzada. Las víctimas aportaron la descripción de ambos ladrones y señalaron que iban en una moto Honda GLH con guardabarros delantero rojo.

Por otro lado, una pericia balística dejó una evidencia clave: la vaina calibre 9 milímetros hallada en la escena del crimen de Servín había sido disparada por la misma arma utilizada en otro hecho ocurrido el 15 de mayo por un sujeto identificado como León Reynoso.

Además, durante la investigación, hubo allanamientos en los que se secuestraron celulares y ropa. Uno de los teléfonos pertenecía a otro delincuente identificado como Lautaro Franco, quien tenía en el celular una foto con una moto Honda GLH con guardabarros delantero rojo. Era la misma moto que había sido utilizada en el crimen de Servín y en el otro robo.

Las detenciones

La DDI de Lomas de Zamora intervino para detener a los sospechosos.

La captura de los sospechosos se concretó en dos operativos paralelos. En el primero, efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown atraparon a Reynoso cuando circulaba en una moto Honda Twister sin documentación.

A su vez, Franco decidió entregarse en la Comisaría 6ª de Lomas de Zamora, en el barrio San José de Temperley, tras haberse visto acorralado por los constantes allanamientos de la DDI de Lomas de Zamora en los domicilios de sus allegados.

De esta manera, los dos delincuentes quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora. Están imputados por homicidio calificado criminis causa y por el empleo de arma de fuego, además de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.