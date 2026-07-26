De Lomas de Zamora y campeona nacional: el nuevo logro de Helen Bernard Stilling

La atleta de Lomas de Zamora brilló en la prueba de 100 metros con vallas. merle.fotografia

Helen Bernard Stilling se coronó campeona nacional U23 en la prueba de los 100 metros con vallas y de esta manera la atleta de Lomas de Zamora sigue afianzándose como una de las promesas del atletismo nacional. También obtuvo la medalla de oro en la posta 4 x100 femenina como parte del equipo de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

En el Campeonato Nacional U23 que se realiza este fin de semana en Tigre, la integrante del equipo del Municipio ganó con autoridad su prueba y consolidó su buena temporada, en la que hace unas semanas batió un récord nacional de la categoría que tenía vigencia hace más de 40 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CADA ATLETISMO (@cada.atletismo) Bernard Stilling, que culminó con un tiempo de 13.61, dominó la carrera de principio a fin y le sacó una importante diferencia a sus principales competidoras, sumando un nuevo logro a ascendente carrera. Abajo de ellas se ubicaron Paloma Feito, de Santa Fe, que cronometró 14.37, y Paula Leiva, también santafecina, que cerró con un registro de 14.39.

La jornada de la representante de Lomas no terminó ahí. Es que después de obtener el título en su prueba principal, volvió a la pista para disputar la posta 4x100 como parte del equipo de la FAM y también festejó. Su equipo fue el más rápido de la prueba y terminó en lo más alto del podio. El segundo puesto fue para Santa Fe y el tercero para Buenos Aires.

Los otros representantes de Lomas de Zamora Además de Helen Bernard Stilling, que este domingo competirá en los 220 metros llanos, la escuela de atletismo del Municipio tiene otros dos representantes en el Campeonato Nacional U23 que se desarrolla en la zona norte de Buenos Aires. Zahir Sadauskas compitió en la prueba de 110 metros con vallas que ganó Diego Pérez, mientras que Tomás Maletta participará en la prueba de lanzamiento de jabalina.

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