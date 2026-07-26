domingo 26 de julio de 2026
Escribinos
26 de julio de 2026
Otro vez en lo más alto.

De Lomas de Zamora y campeona nacional: el nuevo logro de Helen Bernard Stilling

La atleta que representa a Lomas de Zamora ganó la prueba de 100 metros con vallas del Campeonato Nacional U23. También obtuvo el oro en la posta 4x100.

La atleta de Lomas de Zamora brilló en la prueba de 100 metros con vallas.

La atleta de Lomas de Zamora brilló en la prueba de 100 metros con vallas.

merle.fotografia

Helen Bernard Stilling se coronó campeona nacional U23 en la prueba de los 100 metros con vallas y de esta manera la atleta de Lomas de Zamora sigue afianzándose como una de las promesas del atletismo nacional. También obtuvo la medalla de oro en la posta 4 x100 femenina como parte del equipo de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

Lee además
Florencia Aldana es de Lomas y es una gran narradora de historias paranormales. Mira a cámara, relata y atrae la atención de sus seguidores. 
Mitos, leyendas y apariciones.

Es de Lomas y se dedica a contar historias paranormales en redes sociales
Una tarde para jugar con consolas y pantallas gigantes en Lomas.
Próximo jueves.

Lomas, en modo gamer: se viene un gran torneo gratuito de videojuegos

Bernard Stilling, que culminó con un tiempo de 13.61, dominó la carrera de principio a fin y le sacó una importante diferencia a sus principales competidoras, sumando un nuevo logro a ascendente carrera. Abajo de ellas se ubicaron Paloma Feito, de Santa Fe, que cronometró 14.37, y Paula Leiva, también santafecina, que cerró con un registro de 14.39.

La jornada de la representante de Lomas no terminó ahí. Es que después de obtener el título en su prueba principal, volvió a la pista para disputar la posta 4x100 como parte del equipo de la FAM y también festejó. Su equipo fue el más rápido de la prueba y terminó en lo más alto del podio. El segundo puesto fue para Santa Fe y el tercero para Buenos Aires.

Los otros representantes de Lomas de Zamora

Además de Helen Bernard Stilling, que este domingo competirá en los 220 metros llanos, la escuela de atletismo del Municipio tiene otros dos representantes en el Campeonato Nacional U23 que se desarrolla en la zona norte de Buenos Aires. Zahir Sadauskas compitió en la prueba de 110 metros con vallas que ganó Diego Pérez, mientras que Tomás Maletta participará en la prueba de lanzamiento de jabalina.

Temas
Seguí leyendo

Es de Lomas y se dedica a contar historias paranormales en redes sociales

Lomas, en modo gamer: se viene un gran torneo gratuito de videojuegos

Entre vueltas y sonrisas, los carrouseles de Lomas son un clásico de las vacaciones de invierno

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes y Deportivo Madryn se vuelve a ver tras el polémico partido en la Patagonia.
En casa y por un triunfo clave.

En un duelo de animadores, Los Andes quiere pisar fuerte ante Deportivo Madryn

Las más leídas

Te Puede Interesar

Florencia Aldana es de Lomas y es una gran narradora de historias paranormales. Mira a cámara, relata y atrae la atención de sus seguidores. 
Mitos, leyendas y apariciones.

Es de Lomas y se dedica a contar historias paranormales en redes sociales