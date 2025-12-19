viernes 19 de diciembre de 2025
Entre las mejores.

Otro logro para Helen Bernard Stilling, la joya que Lomas tiene en atletismo

Tras una gran temporada, la deportista de Lomas de Zamora recibió un importante reconocimiento de parte de la Confederación Argentina de Atletismo.

Helen Bernard Stilling tuvo otro año sobresaliente y lo cerró de la mejor manera. Gracias a sus buenos resultados y a través de una votación realizada por la Confederación Argentina de Atletismo, fue elegida como la mejor atleta femenina U23 del 2025.

La atleta de Lomas de Zamora, que forma parte del equipo del Municipio y entrena todos los días en el Parque de Lomas, obtuvo el 38,2% de los votos en la encuesta que realizó la CADA en sus redes sociales, y así se quedó con el galardón para ponerle el broche a una gran temporada.

Bernard Stilling es considerada una de las de atletas argentina como mayor proyección, ya que suma una gran cantidad de pergaminos a nivel local como internacional.

Este año, además de representar al país en los Juegos Panamericanos Juniors, la deportista de Lomas consiguió la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Inddor y también se destacó a nivel nacional: fue campeona nacional en los 400 metros con vallas y en el relevo 4x400 femenino.

Por estos resultados, Helen cierra el 2025 en el puesto número 1 del ranking nacional de mayores y U23, tanto en los 100 metros con vallas como en los 400 metros con vallas, sus dos especialidades.

Helen Bernard Stilling entrena todos los días en el Parque de Lomas.

“Con técnica, potencia y una proyección imparable, Helen se consolidó como una de las grandes figuras del atletismo argentino, dominando las pruebas con vallas en todas las categorías”, destacó el comunicado publicada por la Confederación Argentina de Atletismo.

De Lomas de Zamora al mundo

A pesar de sus jóvenes 20 años, Helen Bernard Stilling camina a pasos firmes y es unas de las grandes esperanzas del atletismo nacional, a tal punto que tuvo participación en los torneos juveniles más importantes del mundo, como el Mundial U20 y los Juegos Panamericanos U23, entre otros.

Dentro de sus logros, se destaca que se coronó campeona sudamericana U20 en los 100 metros con vallas y campeona sudamericana U23 en los 400 metros con vallas. Y este año lo ratificó en mayores, al quedarse con la medalla de plata en el Sudamericano.

