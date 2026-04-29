¿Vuelven los Rolling Stones a la Argentina? El guiño de la banda que alimentó la ilusión

Desde que se instaló el rumor de que los Rolling Stones empezarían una nueva gira, la numerosa legión de fans que tiene la banda de rock británica en Argentina alimentan la posibilidad de una nueva visita. Además, una publicación del grupo hizo crecer más esa ilusión.

A través de su cuenta oficial de X , los Rolling Stones se refirieron al romance que mantienen con el público de la Argentina y compartieron un video de la increíble versión de “Paint It Black” que interpretaron en su última visita hace diez años.

Los motivos. Los Rolling Stones cancelan los planes para una gira en 2026

Dos potencias. Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones

STONES AROUND THE WORLD: ARGENTINA 2016. The Rolling Stones have always had a special connection with Argentina - the energy of the crowd is like no other - as demonstrated during this performance of Paint It Black at La Plata. pic.twitter.com/NYA1gfvZpp

“Los Stones alrededor del mundo. Argentina, 2016. Siempre tuvimos una conexión especial con la Argentina, la energía del público es como ninguna otra, como demuestra esta publicación”, expusieron en las redes.

Como era de prever, el mensaje de plagó de comentarios de fans argentinos rogándole que vuelvan a presentarse en el país. “Déjense de romper y vengan que este país necesita una alegría”, “Lo quieren ustedes y lo queremos nosotros, vengan y seamos felices”, y “Dejen el bait y anuncien la fecha”, fueron algunos de los mensajes que coparon el posteo.

image Los Rolling Stones siguen en la ruta.

Las cuatro visitas de los Rolling Stones a la Argentina

Los Rolling Stones visitaron la Argentina en cuatro ocasiones históricas (1995, 1998, 2006, 2016), marcadas por un fervor popular único conocido como "Patria Stone".

La banda de Mick Jagger, Keith Richadrs y Ronnie Wood consolidó su romance con el público local agotando múltiples estadios, principalmente en River Plate y La Plata, convirtiendo cada visita en un hito del rock.