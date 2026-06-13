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13 de junio de 2026
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Ronaldinho lanzó su primer disco con Ke Personajes y L-Gante de invitados

Ronaldinho Gaúcho estrenó “Camisa 10”, el primer disco de su propio sello, con Ke Personajes, L-Gante y otros músicos de invitados.

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Ronaldinho lanzó su primer disco. 

El astro brasileño, campeón del Mundial 2002 y leyenda del Barcelona, confiesa que este debut, que ya está disponible en plataformas, cumple un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera.

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"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó el brasileño en un comunicado.

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Un disco con 60 canciones

El disco reúne 60 temas en el que se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que tejen una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaeton latino.

La formación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, junto a representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

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Ronaldinho lanzó su primer disco con Ke Personajes y L-Gante.

Ronaldinho lanzó su primer disco con Ke Personajes y L-Gante.

La aportación de España en este escaparate internacional tiene nombres como Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera.

El lanzamiento marca también el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. La firma e idea original detrás de este proyecto ha sido desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.

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