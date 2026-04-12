Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Ronaldinho

Netflix anunció que Ronaldinho, una serie documental de tres episodios que promete ofrecer el retrato más íntimo y definitivo de uno de los futbolistas más influyentes de los últimos tiempos. Esta esperada producción se estrenará el próximo jueves a nivel global.

La serie repasará la trayectoria del legendario número 10 que redefinió el fútbol y marcó a toda una generación dentro y fuera de la cancha.

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Gracias a un acceso exclusivo a la vida de Ronaldinho y a una extensa recopilación de material de archivo, la serie reconstruye los momentos más importantes de su carrera, desde sus inicios en Grêmio hasta su llegada a la Selección de Brasil.

El documental también abordará su etapa dorada en el FC Barcelona, la obtención del Balón de Oro, los títulos históricos y también los momentos más complejos, como el episodio que lo llevó a prisión en Paraguay.

La serie de Netflix tiene importantes testimonios

El recorrido contará con testimonios de destacadas figuras del fútbol mundial, entre ellas Ronaldo Nazário, Lionel Messi, Neymar, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Luiz Felipe Scolari, Carles Puyol y Galvão Bueno, quienes aportarán su mirada sobre el impacto del brasileño dentro y fuera del campo.

El tráiler también presenta la canción original “O Segredo da Ginga”, de Tropa do Bruxo, interpretada por la cantante BELLI y el grupo Menos é Mais.

image Netflix cuenta la vida de Ronaldinho.

El tema, que estará disponible en plataformas digitales el mismo día del estreno, fue producido por Boris y Pedro Henrique Breder, quienes lo compusieron junto a André Vieira y Mosquito.

La serie es una coproducción de Canal Azul y Trailer Films, con dirección y guion de Luis Ara, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Ricardo Aidar y Liz Reis.