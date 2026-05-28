Lomas tiene un nuevo consultorio de salud para la comunidad LGBT

En Lomas de Zamora siguen fortaleciendo la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ . Para garantizar una atención de salud digna, respetuosa y de calidad, en la UPA de Fiorito se inauguró un nuevo consultorio con diferentes servicios gratuitos.

El Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia concretaron el proyecto dentro del hospital ubicado sobre la Avenida Presidente Perón 4813 , donde armaron un consultorio que ofrecerá atención en ginecología, proctología, infectología, vacunación y asistencia social .

Autoridades, organizaciones, vecinas e integrantes de la comunidad LGBT participaron de una inauguración que tuvo mucha alegría y emoción. "Frente a un Gobierno Nacional que quita derechos, desde la provincia de Buenos Aires y en Lomas de Zamora venimos generando políticas públicas como la apertura de este consultorio de salud integral que va a ser muy importante para la comunidad LGBTIQ+. Fueron muchas las compañeras que perdimos a lo largo de los años, por eso vamos a seguir trabajando para generar más dispositivos porque sin salud, educación, trabajo y vivienda no podemos avanzar a ningún lado", destacó la subsecretaria de Diversidad Sexual del Municipio, Silvana Sosa.

El consultorio inclusivo de la UPA lleva el nombre de Leonor Verónica Acuña, también conocida como "La Rucu", una mujer trans de Fiorito y reconocida militante que murió por falta de políticas públicas de salud. Sus hermanas Nadia, Verónica y Mónica estuvieron presentes en la inauguración.

En Lomas también funciona el Consultorio Trans-Vivir, que se convirtió en un espacio clave para garantizar una mejor calidad sanitaria a una comunidad cuya expectativa de vida es de 35 años. El lugar, que está dentro del CIS San Martín de San José (Anchoris 3338), brinda acceso a tratamientos de hormonización, endocrinología y mamografías.

La historia de "La Rucu", mujer trans y militante de Fiorito

Leonor Verónica Acuña fue una mujer trans de Fiorito que estuvo detenida y sufrió torturas en el Pozo de Banfield. Cansada de la percusión, las vejaciones y el maltrato, durante varios años vivió en Europa pero nunca perdió vínculo con el país ya que volvía seguido para ver a su familia. A mediados de la década del 2000 tomó la decisión de regresar a Argentina y seguir militando como integrante de la FALGBT y de ATTTA. "La Rucu" fue trabajadora sexual y murió de un paro cardíaco.

"Mi hermana era una persona que tenía muchos complejos por la discriminación que sufría cuando viajaba en colectivo, tenía que hacer un trámite y hasta cuando tuvo un infarto y no la atendieron como correspondía. A ella la abandonaron y yo siento que hoy está muy bueno lo que hacen por tratar de que todos seamos iguales, que no haya discriminación ni diferencias porque somos personas y tenemos los mismos derechos por igual", destacó su hermana Nadia, quien se mostró agradecida por el homenaje en Fiorito.

El nuevo consultorio inclusivo de la UPA lleva el nombre de Leonor para honrar su legado. "Era una amiga, compañera y activista de acá de Fiorito que también la recordamos por ser una de las primeras mujeres trans que recibió su identidad de género con un fallo judicial en 2011, un año antes de que se sancione la Ley de Identidad de Género. 'La Rucu' perdió su vida por falta de políticas públicas así que por ella y por todas las personas que ya no están vamos a seguir luchando con amor por mayor igualdad, más oportunidades y por un Estado presente", señaló Silvana Sosa.