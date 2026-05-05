Más de 5 mil chicos de Lomas tuvieron controles gratuitos en los clubes de barrio

Entre febrero y abril, el Municipio organizó 11 operativos de salud en clubes de barrio de Lomas de Zamora para que miles de chicos y chicas tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura durante todo el año.

"Más de 5 mil pibes y pibas tuvieron controles integrales para arrancar sus actividades deportivas de la mejor manera. En los operativos también completamos los calendarios de vacunación y evaluamos el estado nutricional", informaron desde la Secretaría de Salud en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

Los operativos se hicieron los sábados con la presencia de las familias.

Los operativos se hicieron en Los Halcones (Santa Catalina), Sargento Cabral (Centenario), Villa Amelia (Lamadrid), Villa Rita (Santa Marta), Juventud Unida (Fiorito), Polideportivo Gatica (Budge), El Fortín de Rivarola (Temperley), Villa Independencia (Parque Barón), San Martín (San José), Almafuerte (Lomas) y Sarmiento (Albertina).

En cada una de estas sedes, los profesionales realizaron controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación. Estos aptos físicos permiten que niños, niñas y adolescentes hagan actividades deportivas durante todo el año tanto en los clubes como en las escuelas.

Cuidan la salud de las personas adultas mayores

Para cuidar la salud de las personas adultas mayores y garantizarles una buena calidad de vida, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos.

Todas las semanas, unos 50 socios de distintos centros de jubilados acceden a una evaluación integral que incluye análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación.

También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías. Los interesados en acceder a los controles y estudios médicos tienen que ir al centro de jubilados de su barrio para gestionar el turno a través de la Agencia de Personas Adultas Mayores.