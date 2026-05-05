martes 05 de mayo de 2026
Escribinos
5 de mayo de 2026
Aptos físicos.

Más de 5 mil chicos de Lomas tuvieron controles gratuitos en los clubes de barrio

El Municipio organizó 11 operativos en clubes de barrio para que niños, niñas y adolescentes puedan entrenar y jugar de forma segura.

Entre febrero y abril recorrieron 11 instituciones de Lomas.

Entre febrero y abril recorrieron 11 instituciones de Lomas.

"Más de 5 mil pibes y pibas tuvieron controles integrales para arrancar sus actividades deportivas de la mejor manera. En los operativos también completamos los calendarios de vacunación y evaluamos el estado nutricional", informaron desde la Secretaría de Salud en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

Lee además
En Lomas de Zamora realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense.
Datos.

En Lomas realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense
Siguen las obras para fortalecer el sistema de salud en Lomas.
Ampliación.

El Hospital Alende de Lomas suma nuevos consultorios y salas de parto
salud clubes de barrio1
Los operativos se hicieron los sábados con la presencia de las familias.

Los operativos se hicieron los sábados con la presencia de las familias.

Los operativos se hicieron en Los Halcones (Santa Catalina), Sargento Cabral (Centenario), Villa Amelia (Lamadrid), Villa Rita (Santa Marta), Juventud Unida (Fiorito), Polideportivo Gatica (Budge), El Fortín de Rivarola (Temperley), Villa Independencia (Parque Barón), San Martín (San José), Almafuerte (Lomas) y Sarmiento (Albertina).

En cada una de estas sedes, los profesionales realizaron controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación. Estos aptos físicos permiten que niños, niñas y adolescentes hagan actividades deportivas durante todo el año tanto en los clubes como en las escuelas.

Cuidan la salud de las personas adultas mayores

Para cuidar la salud de las personas adultas mayores y garantizarles una buena calidad de vida, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos.

Todas las semanas, unos 50 socios de distintos centros de jubilados acceden a una evaluación integral que incluye análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación.

También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías. Los interesados en acceder a los controles y estudios médicos tienen que ir al centro de jubilados de su barrio para gestionar el turno a través de la Agencia de Personas Adultas Mayores.

Temas
Seguí leyendo

En Lomas realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense

El Hospital Alende de Lomas suma nuevos consultorios y salas de parto

Día del Animal: advierten sobre los problemas difíciles de detectar en las mascotas

"Preso sin nombre", con Nicolás Cesare, se estrena en el Teatro de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nicolás Cesare, en escena 
Recomendado.

"Preso sin nombre", con Nicolás Cesare, se estrena en el Teatro de Lomas

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

El presunto asesino prófugo quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora (Imagen ilustrativa).
Detenido.

Cayó el prófugo por un crimen dentro de un búnker narco de Budge