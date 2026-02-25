miércoles 25 de febrero de 2026
Aptos físicos.

Lomas: controlan la salud de miles de chicos que practican deportes

El Municipio está haciendo operativos gratuitos en clubes de barrio que incluyen chequeos médicos y vacunación.

Para que miles de chicos y chicas hagan deportes todo el año de forma segura, el Municipio está realizando controles de salud gratuitos en clubes de barrio de Lomas de Zamora.

"Este programa incluye 10 jornadas de apto físico en diferentes barrios de Lomas para 5 mil pibes y pibas que van a tener el calendario de vacunación completo y diferentes controles sanitarios. Los operativos también nos permiten evaluar su estado nutricional", indicó la secretaria de Salud, Luciana Angueira, sobre la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

aptos fisicos clubes barrio
Ya se hicieron operativos en los clubes San Martín de San José, Almafuerte de Lomas y Sarmiento de Albertina donde más de 900 chicos de entre 5 y 14 años tuvieron controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación.

