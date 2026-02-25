Mejoran las escuelas de Lomas de Zamora para la vuelta a clases

En las escuelas de Lomas de Zamora , el Municipio sigue avanzando con obras de infraestructura para fortalecer la educación y que los alumnos tengan todas las comodidades necesarias en su vuelta a clases .

Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , en enero y febrero se puso en marcha un plan de arreglos y remodelaciones en establecimientos educativos de las 14 localidades. En el Jardín Rincón Feliz N°1 de Lomas están reparando filtraciones, renovando la cocina con nuevo equipamiento y mejorando salas, baños, pisos, paredes y cielorrasos. Además, se instaló una nueva puerta de ingreso con sistema de emergencia para mejorar la seguridad.

Mientras que en la Primaria N°42 de Llavallol pintaron 6 aulas, la galería de la escuela y se está acondicionando un espacio que va a funcionar como estudio de radio. Por su parte, en la Primaria N°57 de Budge arreglaron los baños, hicieron trabajos de albañilería, poda preventiva de árboles y la construcción de un muro contención en el patio.

A su vez, en la Primaria N°69 de Temperley reacondicionaron el sistema eléctrico y de gas mediante intervenciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y directivos.

Uno de los proyectos destacados tiene lugar en la Técnica N°7 de Banfield, donde están transformando el subsuelo en un nuevo espacio educativo y tecnológico compuesto por un estudio de cine y fotografía, una sala equipada con impresoras 3D, sala de proyección, dos aulas nuevas y baños para estudiantes, docentes y personas con discapacidad. Con estos trabajos se ampliará la capacidad de la escuela y la formación de alumnos en disciplinas vinculadas a la producción audiovisual y la innovación tecnológica.

Venden útiles a precios accesibles en Lomas de Zamora

Mediante un acuerdo con comerciantes locales, el Municipio lanzó una canasta estudiantil con diferentes útiles, cuadernos y materiales a precios accesibles que se venderán hasta el 16 de marzo.

Los kits para nivel primario, secundario y universitario se pueden conseguir en Cotillón Papus Sergio (Laprida 114, Boedo 329, Carlos Pellegrini 67 y República Árabe de Siria 70), Librería y Papelera Acevedo (Acevedo 146), La France (Boedo 321), Posse (Gorriti 178), Le Pencil (Manuel Castro 61), Librería Acevedo (Acevedo 78), Papelera y Librería Laprida (Laprida 1498 y Santa Fe 696), Librería Lomas (Gorriti 341), Librería Belgrano (España 54), Alma (Luzuriaga 80, Llavallol), Ta Te Ti (Ascasubi 91, Llavallol), Betty (Santa Filomena 252, Parque Barón), Mundo Creativo (El Churrinche 2985, San José) y Librería San José (Salta 105).