Lomas de Zamora homenajea a San Martín en el día de su nacimiento

Lomas de Zamora tienen en la Plaza Grigera un monumento en honor a San Martín.

Con el legado sanmartiano siempre presente, Lomas de Zamora homenajea este miércoles al General José de San Martín a 248 años del día de su nacimiento. El acto oficial será a las 9.30 en el Salón Eva Perón del Palacio Municipal (Manuel Castro 220), organizado por el Municipio y la Asociación Sanmartiniana Campamento al Plumerillo.

Estarán invitadas distintas instituciones como colegios, Veteranos de Lomas y el Instituto Histórico Municipal para homenajear, recordar su cumpleaños y tener siempre viva la memoria sanmartiniana.

Además del homenaje, la Asociación Sanmartiniana tiene previsto continuar con una serie de actividades a lo largo del año, incluyendo visitas a escuelas y otros eventos con el objetivo de honrar la vida y obra de San Martín, tanto a través de la palabra como de distintas expresiones culturales.

Este acto es uno de los dos que Lomas de Zamora organiza en el año para recordar su legado. El otro se realiza el 17 de agosto (paso a la inmortalidad) en la Plaza Grigera, aunque el año pasado se realizó en el Teatro de Lomas por las condiciones climáticas.

