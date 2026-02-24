martes 24 de febrero de 2026
Escribinos
24 de febrero de 2026
Este miércoles.

Lomas de Zamora homenajea a San Martín en el día de su nacimiento

A 248 años del nacimiento de José de San Martín, el acto oficial será a las 9.30 en el Salón Eva Perón del Palacio Municipal de Lomas.

Lomas de Zamora tienen en la Plaza Grigera un monumento en honor a San Martín.

Lomas de Zamora tienen en la Plaza Grigera un monumento en honor a San Martín.

Con el legado sanmartiano siempre presente, Lomas de Zamora homenajea este miércoles al General José de San Martín a 248 años del día de su nacimiento. El acto oficial será a las 9.30 en el Salón Eva Perón del Palacio Municipal (Manuel Castro 220), organizado por el Municipio y la Asociación Sanmartiniana Campamento al Plumerillo.

Estarán invitadas distintas instituciones como colegios, Veteranos de Lomas y el Instituto Histórico Municipal para homenajear, recordar su cumpleaños y tener siempre viva la memoria sanmartiniana.

Lee además
Vecinos se acercaron para ayudar a derrumbar el búnker de drogas.
Allanamiento.

Así fue el operativo con el que desarmaron un búnker narco en Villa Albertina
Continúa el programa de repavimentación en Lomas de Zamora.
Infraestructura urbana.

Reparan más baches con hormigón: los trabajos sobre Homero, en Albertina

Además del homenaje, la Asociación Sanmartiniana tiene previsto continuar con una serie de actividades a lo largo del año, incluyendo visitas a escuelas y otros eventos con el objetivo de honrar la vida y obra de San Martín, tanto a través de la palabra como de distintas expresiones culturales.

Temas
Seguí leyendo

Así fue el operativo con el que desarmaron un búnker narco en Villa Albertina

Reparan más baches con hormigón: los trabajos sobre Homero, en Albertina

Incendio en Temperley: una casa se prendió fuego y quedó en ruinas

Conmoción en Temperley: un joven se electrocutó en un club

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Continúa el programa de repavimentación en Lomas de Zamora.
Infraestructura urbana.

Reparan más baches con hormigón: los trabajos sobre Homero, en Albertina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Comenzó el juicio contra Felippe Pettinato.  video
Fuerte.

La primera imagen de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de su neurólogo