martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026
Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas de Zamora por un incendio en un departamento

Ocurrió en Italia y Loria. Las sirenas de los Bomberos de Lomas alarmaron a los vecinos. Todos los detalles del operativo.

Los Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y Tránsito Lomas trabajando en el lugar.

Un principio de incendio en un departamento asustó a los vecinos del centro de Lomas de Zamora. Hubo un amplio operativo de asistencia en el lugar.

Todo ocurrió cerca de las 14 de este martes. Quienes caminaban por la zona céntrica lomense se alarmaron al escuchar las sirenas de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con los efectivos pasando a toda velocidad.

El incidente sucedía en la esquina de Italia y Loria, una zona cercana al polo gastronómico Las Lomitas. Los bomberos habían sido alertados por un principio de incendio en un departamento ubicado en el séptimo piso de un edificio.

Operativo en el lugar del incendio

Rápidamente se organizó un operativo en esa esquina. Acudió una dotación de los Bomberos de Lomas, con apoyo del personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos del Comando de Patrullas.

El personal de Tránsito se ubicó sobre Italia y Loria para cortar el tránsito vehicular, mientras los bomberos subían a inspeccionar el departamento. Finalmente, todo quedó en un susto.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, en el lugar vivía una mujer y el fuego se desató porque "habían dejado algo cocinando", pero no pasó a mayores. El incendio fue controlado sin inconvenientes y no hubo daños de consideración dentro de la propiedad.

