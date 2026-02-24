martes 24 de febrero de 2026
Escribinos
24 de febrero de 2026
Allanamiento.

Lomas de Zamora: así fue el operativo con el que desarmaron un búnker narco

Tras el robo a una oficial de la Policía de Lomas, allanaron una vivienda precaria en Villa Albertina donde se vendían drogas. Vecinos destruyeron el lugar.

Vecinos se acercaron para ayudar a derrumbar el búnker de drogas.

Vecinos se acercaron para ayudar a derrumbar el búnker de drogas.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, el caso inició cuando un delincuente se metió a robar en la casa de una agente del Comando de Patrullas de Lomas. El sujeto rompió la puerta, ingresó a la vivienda y amenazó a la policía para sustraerle su celular y un chaleco anti-balas.

Lee además
Drogas incautadas a los tres detenidos.
IN FRAGANTI

Budge: los sorprendieron en plena venta de drogas y terminaron detenidos
El arma y las drogas incautadas en el allanamiento en Llavallol.
Allanamiento.

Detienen en Llavallol a un joven por balear a su vecina y vender drogas

Minutos después, la oficial hizo la denuncia y rápidamente se organizaron rastrillajes en la zona. Colaboraron efectivos del Comando de Patrullas y la Policía Local. Ella los acompañó en el patrullero.

Al llegar al cruce de Andrés Bello y Martín Rodríguez, la mujer identificó al delincuente e inmediatamente le dieron la voz de alto, pero el sujeto salió corriendo y se metió en una casa precaria sobre la calle Juan Manuel de Lavardén.

Descubrieron un búnker de drogas en Villa Albertina

drogas
Drogas incautadas por la Polic&iacute;a de Lomas de Zamora en el b&uacute;nker de Villa Albertina.

Drogas incautadas por la Policía de Lomas de Zamora en el búnker de Villa Albertina.

Luego de recibir autorización de la fiscalía interviniente, los uniformados allanaron de urgencia la vivienda y lograron detener al imputado. Se trataba de un muchacho de 30 años, quien tenía en su poder el celular robado a la mujer policía.

Lo llamativo fue que adentro de la casa había otras cuatro personas más: una joven de 28 años, un muchacho de 24, un hombre de 46 y otro de 48. A cada uno de ellos les incautaron una gran cantidad de drogas. Quedaba claro que utilizaban el lugar como búnker para organizar la venta de estupefacientes. Todos fueron detenidos.

En el operativo se incautaron 205 envoltorios de paco, con un pesaje total de 574 gramos. Luego, al hacer una inspección más profunda del lugar, secuestraron una mochila que contenía una bolsa plástica conteniendo con 1.140 envoltorios de pasta base, con un peso de 1.550 gramos. También encontraron dos handies y 310.000 pesos en efectivo.

Imputaciones y destrucción del lugar

bunker
El b&uacute;nker, ya destruido.

El búnker, ya destruido.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la Comisaría 7ª de Villa Centenario, junto con la droga incautada. Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº14 de Lomas de Zamora imputaron a todos por “tenencia agravada de estupefacientes para su comercialización”, mientras que la UFI Nº11 añadieron la imputación de “robo agravado por efracción” para el delincuente que asaltó a la oficial de Policía.

Después del allanamiento y las detenciones, los vecinos de la zona se acercaron al búnker y empezaron a destruirlo con martillos y otros elementos. El Municipio de Lomas acudió con máquinas para completar la tarea.

Temas
Seguí leyendo

Budge: los sorprendieron en plena venta de drogas y terminaron detenidos

Detienen en Llavallol a un joven por balear a su vecina y vender drogas

Es de Lomas y cayó por tráfico de drogas: pidió que le presten el dinero secuestrado

Lomas homenajea a San Martín en el día de su nacimiento

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas de Zamora tienen en la Plaza Grigera un monumento en honor a San Martín.
Este miércoles.

Lomas homenajea a San Martín en el día de su nacimiento

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se viene el último de Marcelo Gallardo.
Estadísticas.

Se viene el último de Marcelo Gallardo: los antecedentes de Banfield-River