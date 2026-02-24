Lomas de Zamora: así fue el operativo con el que desarmaron un búnker narco

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a cinco personas vinculadas a la venta de drogas y desarmó el búnker que utilizaban en el barrio Villa Albertina . Todo empezó con un violento robo a una oficial.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el caso inició cuando un delincuente se metió a robar en la casa de una agente del Comando de Patrullas de Lomas. El sujeto rompió la puerta, ingresó a la vivienda y amenazó a la policía para sustraerle su celular y un chaleco anti-balas.

Allanamiento. Detienen en Llavallol a un joven por balear a su vecina y vender drogas

Minutos después, la oficial hizo la denuncia y rápidamente se organizaron rastrillajes en la zona. Colaboraron efectivos del Comando de Patrullas y la Policía Local. Ella los acompañó en el patrullero.

Al llegar al cruce de Andrés Bello y Martín Rodríguez , la mujer identificó al delincuente e inmediatamente le dieron la voz de alto, pero el sujeto salió corriendo y se metió en una casa precaria sobre la calle Juan Manuel de Lavardén .

Descubrieron un búnker de drogas en Villa Albertina

drogas Drogas incautadas por la Policía de Lomas de Zamora en el búnker de Villa Albertina.

Luego de recibir autorización de la fiscalía interviniente, los uniformados allanaron de urgencia la vivienda y lograron detener al imputado. Se trataba de un muchacho de 30 años, quien tenía en su poder el celular robado a la mujer policía.

Lo llamativo fue que adentro de la casa había otras cuatro personas más: una joven de 28 años, un muchacho de 24, un hombre de 46 y otro de 48. A cada uno de ellos les incautaron una gran cantidad de drogas. Quedaba claro que utilizaban el lugar como búnker para organizar la venta de estupefacientes. Todos fueron detenidos.

En el operativo se incautaron 205 envoltorios de paco, con un pesaje total de 574 gramos. Luego, al hacer una inspección más profunda del lugar, secuestraron una mochila que contenía una bolsa plástica conteniendo con 1.140 envoltorios de pasta base, con un peso de 1.550 gramos. También encontraron dos handies y 310.000 pesos en efectivo.

Imputaciones y destrucción del lugar

bunker El búnker, ya destruido.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la Comisaría 7ª de Villa Centenario, junto con la droga incautada. Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº14 de Lomas de Zamora imputaron a todos por “tenencia agravada de estupefacientes para su comercialización”, mientras que la UFI Nº11 añadieron la imputación de “robo agravado por efracción” para el delincuente que asaltó a la oficial de Policía.

Después del allanamiento y las detenciones, los vecinos de la zona se acercaron al búnker y empezaron a destruirlo con martillos y otros elementos. El Municipio de Lomas acudió con máquinas para completar la tarea.