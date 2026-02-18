miércoles 18 de febrero de 2026
Escribinos
18 de febrero de 2026
Terminó desmayada.

Una vecina de Santa Catalina denunció una brutal golpiza en patota

La víctima tuvo que ser asistida por personal médico, tras perder el conocimiento. En la denuncia contó también que fue amenazada con un arma de fuego.

El hecho ocurrido en el barrio Santa Catalina fue denunciado en la Comisaría de Villa Centenario.

El hecho ocurrido en el barrio Santa Catalina fue denunciado en la Comisaría de Villa Centenario.

Una mujer de 49 años, vecina del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora, denunció en la Comisaría de Villa Centenario, una brutal golpiza en patota de un grupo de personas que le habrían pegado trompadas y patadas, incluso cuando estaba en el suelo.

"Me pegaron por todo el cuerpo y la cabeza, hasta dejarme desmayada", contó la víctima a La Unión, sobre la violenta situación ocurrida el martes por la tarde, sobre Grigera y 103.

Lee además
Una cámara de seguridad registro el violento momento.
VIOLENCIA

Denunció que su prima y su hija de 13 años le pegaron en patota en Budge
Las lesiones en las caras de las víctimas.
ACOSADORA

Una mujer denunció que fue atacada en patota por su cuñada en Fiorito

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso este medio, los agresores serían un grupo de seis mujeres y dos hombres, de entre 20 y 30 años de edad. Todos serían parte de una familia conocida en la zona de apellido "Medina".

Todo habría comenzado con una discusión en medio de los festejos del Carnaval. "Les pedí que no me mojarán, porque tenía unos papeles en la mano, pero me tiraron un balde de agua igual", recordó la denunciante, que nunca se imaginó lo que pasaría después.

"Vino una de las mujeres, me pegó una trompada, y después, como soy grandota, dos de los hombres me tiraron al suelo", expresó sobre el momento en el que empezaron a pegarle en el suelo entre todos.

Amenazas de la patota

En la denuncia, la damnificada también aseguró que recibió amenazas de uno de los agresores, y que teme por ella. Por esa razón, decidió dejar asentado lo ocurrido en la Justicia.

Según consta en el reporte oficial del caso, mientras aguardaba a ser atendida por personal de Emergencias 107, "uno de los masculinos de la familia Medina la amenazó con un arma de fuego tipo revolver".

Temas
Seguí leyendo

Denunció que su prima y su hija de 13 años le pegaron en patota en Budge

Una mujer denunció que fue atacada en patota por su cuñada en Fiorito

Ataque en patota en Centenario: aún falta juzgar a dos de los acusados

Quiénes son los jóvenes condenados por un brutal ataque en patota en Ezeiza

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.
Histórico.

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lanús prepara una gran fiesta para la final ante Flamengo.
Habrá acción en el Sur.

Lanús y Flamengo jugarán más allá del paro nacional: el motivo