Una vecina de Santa Catalina denunció una brutal golpiza en patota

El hecho ocurrido en el barrio Santa Catalina fue denunciado en la Comisaría de Villa Centenario.

Una mujer de 49 años, vecina del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora , denunció en la Comisaría de Villa Centenario , una brutal golpiza en patota de un grupo de personas que le habrían pegado trompadas y patadas, incluso cuando estaba en el suelo.

"Me pegaron por todo el cuerpo y la cabeza, hasta dejarme desmayada", contó la víctima a La Unión , sobre la violenta situación ocurrida el martes por la tarde, sobre Grigera y 103.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso este medio, los agresores serían un grupo de seis mujeres y dos hombres, de entre 20 y 30 años de edad. Todos serían parte de una familia conocida en la zona de apellido "Medina".

Todo habría comenzado con una discusión en medio de los festejos del Carnaval . "Les pedí que no me mojarán, porque tenía unos papeles en la mano, pero me tiraron un balde de agua igual", recordó la denunciante, que nunca se imaginó lo que pasaría después.

"Vino una de las mujeres, me pegó una trompada, y después, como soy grandota, dos de los hombres me tiraron al suelo", expresó sobre el momento en el que empezaron a pegarle en el suelo entre todos.

Amenazas de la patota

En la denuncia, la damnificada también aseguró que recibió amenazas de uno de los agresores, y que teme por ella. Por esa razón, decidió dejar asentado lo ocurrido en la Justicia.

Según consta en el reporte oficial del caso, mientras aguardaba a ser atendida por personal de Emergencias 107, "uno de los masculinos de la familia Medina la amenazó con un arma de fuego tipo revolver".