miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026
Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles

El cierre estuvo a cargo de Mario Luis en Banfield, y Los Lamas, en Parque Barón. Además, La Delio Valdez, Agarrate Catalina y muchos más, en Lomas.

Durante seis jornadas hubo espectáculos, murga y actividades en Fiorito, Lamadrid, Santa Marta, San José, Budge, Banfield, Parque Barón, con el epicentro en la Plaza Grigera el lunes.

El cierre del Carnaval

Anoche fue el turno de Almas Cumbieras y La Bichonada, entre otras murgas del barrio, que fueron convocadas por el Municipio en Maipú y Arenales. Allí también estuvo Mario Luis, con sus mejores cumbias para coronar otra noche de alegría carnavalera. También en Parque Barón hubo murgas y se presentaron Los Lamas, Zimboa y Rayo.

Mario Luis cerró los festejos en Banfield.

Murgas locales le pusieron color y ritmo a la tarde en Banfield.

La Delio Valdez brilló en el Carnaval de la Grigera.

Agarrate Catalina, murga uruguaya en Lomas de Zamora.

Agarrate Catalina, murga uruguaya en Lomas de Zamora.

Fueron días de verdadera fiesta.

Seis días en distintos barrios de Lomas

El lunes el festejo tuvo su punto neurálgico en la Plaza Grigera, donde hubo vecinos de distintos barrios y de otros distritos que se acercaron a disfrutar de los shows de Agarrate Catalina y La Delio Valdez, en lo que resultó una fiesta multitudinaria.

Durante estos días también hubo presentación de murgas, comparsas y diferentes artistas populares. En la Plaza Larrazabal de Fiorito tocaron Los del Fuego, Fiorito Family, El Brotha; en Lamadrid, el evento se centró en la cumbia con Los del Maranaho, Cokotes Cumbia, entre otros.

Por su parte, la plaza de Santa Marta fue el escenario para Los Lamas y Adri Martinez, entre otros artistas y comparsas. En San José, por otro lado, se presentaron Los del Fuego y La 24 cumbia.

Los vecinos de Budge disfrutaron y bailaron al ritmo de Los Charros y muchas de las murgas locales.

