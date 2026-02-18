Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.

Lomas de Zamora concluyó cinco días de festejo de Carnaval 2026 con mucha música, artistas en vivo y fiesta popular. El Carnaval de la Comunidad estuvo en ocho barrios diferentes y anoche culminó.
El cierre estuvo a cargo de Mario Luis en Banfield, y Los Lamas, en Parque Barón. Además, La Delio Valdez, Agarrate Catalina y muchos más, en Lomas.
Durante seis jornadas hubo espectáculos, murga y actividades en Fiorito, Lamadrid, Santa Marta, San José, Budge, Banfield, Parque Barón, con el epicentro en la Plaza Grigera el lunes.
Anoche fue el turno de Almas Cumbieras y La Bichonada, entre otras murgas del barrio, que fueron convocadas por el Municipio en Maipú y Arenales. Allí también estuvo Mario Luis, con sus mejores cumbias para coronar otra noche de alegría carnavalera. También en Parque Barón hubo murgas y se presentaron Los Lamas, Zimboa y Rayo.
El lunes el festejo tuvo su punto neurálgico en la Plaza Grigera, donde hubo vecinos de distintos barrios y de otros distritos que se acercaron a disfrutar de los shows de Agarrate Catalina y La Delio Valdez, en lo que resultó una fiesta multitudinaria.
Durante estos días también hubo presentación de murgas, comparsas y diferentes artistas populares. En la Plaza Larrazabal de Fiorito tocaron Los del Fuego, Fiorito Family, El Brotha; en Lamadrid, el evento se centró en la cumbia con Los del Maranaho, Cokotes Cumbia, entre otros.
Por su parte, la plaza de Santa Marta fue el escenario para Los Lamas y Adri Martinez, entre otros artistas y comparsas. En San José, por otro lado, se presentaron Los del Fuego y La 24 cumbia.
Los vecinos de Budge disfrutaron y bailaron al ritmo de Los Charros y muchas de las murgas locales.