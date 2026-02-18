Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.

Lomas de Zamora concluyó cinco días de festejo de Carnaval 2026 con mucha música, artistas en vivo y fiesta popular. El Carnaval de la Comunidad estuvo en ocho barrios diferentes y anoche culminó.

Durante seis jornadas hubo espectáculos, murga y actividades en Fiorito, Lamadrid, Santa Marta, San José, Budge, Banfield, Parque Barón, con el epicentro en la Plaza Grigera el lunes.

Desde las 20.30. Se viene una gran noche de baile en Banfield, a puro tango y carnaval

Sigue la fiesta. En una Plaza Grigera repleta, Lomas celebró el Carnaval con La Delio Valdez

Anoche fue el turno de Almas Cumbieras y La Bichonada, entre otras murgas del barrio, que fueron convocadas por el Municipio en Maipú y Arenales. Allí también estuvo Mario Luis, con sus mejores cumbias para coronar otra noche de alegría carnavalera. También en Parque Barón hubo murgas y se presentaron Los Lamas, Zimboa y Rayo.

El lunes el festejo tuvo su punto neurálgico en la Plaza Grigera, donde hubo vecinos de distintos barrios y de otros distritos que se acercaron a disfrutar de los shows de Agarrate Catalina y La Delio Valdez, en lo que resultó una fiesta multitudinaria.

Durante estos días también hubo presentación de murgas, comparsas y diferentes artistas populares. En la Plaza Larrazabal de Fiorito tocaron Los del Fuego, Fiorito Family, El Brotha; en Lamadrid, el evento se centró en la cumbia con Los del Maranaho, Cokotes Cumbia, entre otros.

Por su parte, la plaza de Santa Marta fue el escenario para Los Lamas y Adri Martinez, entre otros artistas y comparsas. En San José, por otro lado, se presentaron Los del Fuego y La 24 cumbia.

Los vecinos de Budge disfrutaron y bailaron al ritmo de Los Charros y muchas de las murgas locales.