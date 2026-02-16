Se viene una gran noche de baile en Banfield, a puro tango y carnaval

Diversión asegurada en Banfield, que vivirá una noche a puro tango y carnaval.

El tango y el carnaval se unen en Banfield. Este lunes por la noche, los vecinos podrán salir a bailar y disfrutar del 2x4 y otros géneros en una fiesta que tiene como propósito generar diversión sana, sobre todo para los adultos. Aún quedan entradas disponibles para los interesados en pasar una noche alegre y diferente.

“¿Te vas a quedar en casa mirando el techo? Vení a sacarle brillo al piso, y si no sabés bailar por lo menos vení a hacer facha” es el eslogan que utilizó el profesor Martín Risoli, oriundo de Lomas de Zamora y quien está a cargo de la organización, para invitar a todos al baile de carnaval que se hará en Campos 1555 (sede del Centro Cultural Alfredo De Angelis y del Centro de Jubilados Nueva Juventud).

Tango y carnaval en Banfield, una combinación que garantiza diversión El baile de carnaval comenzará a partir de las 20.30. Los asistentes podrán concurrir al evento con vestimenta de color o llamativa, incluso utilizando distintos accesorios relacionados al carnaval como pueden ser una máscara o un antifaz.

Una vez que se abra la pista, todos los presentes podrán deleitarse con canciones emblemáticas de tango y otros ritmos: la diversidad de géneros musicales está pensada para que el evento sea inclusivo. “Pueden venir tanto los que les gusta bailar como los que prefieren disfrutar el evento simplemente escuchando los temas que se pasarán durante la noche. No aceptamos excusas”, aclaró Risoli, que enseña tango hace más de 40 años.

32269326-e476-42cb-9b6e-440e9a9f80b8 Los vecinos de Banfield y otras ciudades de Lomas podrán ser parte del baile de Carnaval. Como si eso fuera poco, a lo largo de la velada habrá sorteos entre los presentes y un buffet económico para disfrutar de exquisiteces preparadas en el lugar. La entrada tiene un módico valor de $3.500: todavía quedan tickets a disposición para los interesados en asistir al baile. Durante los últimos años, Martín se encuentra trabajando en la organización de milongas que se hacen en distintas ciudades de Lomas de Zamora con el objetivo de mantener vivo el tango y traspasarlo de generación en generación. Mediante su Facebook personal mantiene informada a toda la comunidad tanguera sobre los próximos eventos a disposición.

