lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026
Este martes.

Una tarde de abrazos y tango en Lomas de Zamora: nuevo Encuentro Milonguero a Plaza Grigera

Vecinos de Lomas podrán participar de la jornada cultural al aire libre en la Plaza Grigera, organizada por Martín Risoli. El evento es abierto y a la gorra.

Cualquier vecino de Lomas puede ser parte del Encuentro Milonguero: no hace falta tener experiencia previa en el tango.

El tango sigue sonando en Lomas de Zamora, más precisamente en la Plaza Grigera, donde este martes 3 de febrero por la tarde se hará un nuevo Encuentro Milonguero pensado para todos los fanáticos del 2x4. La jornada será abierta y a la gorra.

El profesor Martín Risoli, con más de 40 años de experiencia en el universo tanguero, es el coordinador y organizador de la jornada. En una charla con el Diario La Unión comentó que el Encuentro Milonguero comenzará a partir de las 19 en el espacio público situado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Sáenz.

La propuesta invita a los vecinos, ya sean adolescentes o adultos, a disfrutar de una tarde llena de música, donde los asistentes tendrán la posibilidad de bailar grandes clásicos del tango y también de otros géneros como el rock, el cuarteto, la cumbia y el folklore. No hace falta contar con experiencia previa para ser parte del evento: principiantes y avanzados pueden convivir en la jornada cultural.

“Un martes cualquiera en Lomas de Zamora se transforma en una jornada de abrazos eternos”, expresó Risoli sobre el evento que se mantiene con el correr de las semanas en el espacio público más emblemático del distrito, ganando cada vez mayor popularidad en la zona.

Cada edición es a la gorra: la contribución de los vecinos es fundamental para sostener la actividad que se hace a pulmón y a pura pasión. Y es que el dinero recaudado es para invertirlo en mejoras de equipamiento, como así también la invitación de artistas locales para que tengan la posibilidad de exhibir su arte.

La llama del tango sigue encendida en Lomas gracias a los vecinos.

Además de las ediciones en la Plaza Grigera, Martín también lleva el tango a la Plaza San Martín de Turdera y la Plaza Roberto Sánchez de Banfield. A través de su Facebook, Risoli mantiene informado a los vecinos con cada jornada: los interesados en asistir simplemente deben acercarse a cada edición en el horario acordado.

