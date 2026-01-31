Fabián Pennini, el profesor de Temperley que enseña ajedrez y disfruta del boom Faustino Oro

El ajedrez crece en el distrito, particularmente en el Club Temperley. La influencia de Fausino Oro es clave en la actualidad.

Faustino Oro irrumpió en el mundo del ajedrez y puso al deporte ciencia en el centro de la escena. En Lomas también crece la pasión por el ajedrez de la mano de referentes como Fabián Pennini (66) , quien se destaca por enseñar el deporte tanto a jóvenes como adultos, apostando a formar nuevas generaciones de jugadores en el distrito.

En una charla con el Diario La Unión , Fabián contó que su primer acercamiento con el ajedrez se dio en su infancia, gracias a la tutela de su padre. “Fue mi papá el que me enseñó, cuando tenía seis años, los primeros movimientos en un pequeño tablero de madera”, rememoró.

Entrada abierta y gratuita. Se viene otra feria de emprendedores con ajedrez y música en vivo en Temperley

El entusiasmo por el deporte continuó en su adolescencia, donde Pennini comenzó a perfeccionar su habilidad ante cada partida. Pero, además, se le despertó la llama por la enseñanza del ajedrez hacia los más chicos, sobre todo en el marco familiar.

Antes de recalar en Lomas de Zamora , Fabián fue parte del Círculo de Ajedrez Torre Blanca (situado en Capital Federal) y del Círculo de Ajedrez Esteban Echeverría , donde compitió frente a otros jugadores del deporte. En 1996, Pennini se mudó a Temperley y trajo consigo toda su pasión por el ajedrez, al punto de comenzar a dar clases en el Club Atlético Temperley .

La enseñanza del ajedrez en Temperley

“En el Club Temperley empecé en 2013. Arranqué prácticamente desde cero: fue Hernán Lewin, el presidente de ese entonces, el que me regaló los primeros cinco juegos de ajedrez. Un año después logramos volver a la Federación de Ajedrez del Sur del Gran Buenos Aires”, contó Fabián, que rápidamente aclaró que, desde ese entonces, brindan enseñanza recreativa y competitiva.

SaveClip.App_520590451_18513797230031665_3370213139705751919_n Las clases en el Club Temperley se llevan a cabo los miércoles y los sábados.

Las clases en el Club Temperley se llevan a cabo los miércoles a las 18.30 (para intermedios) y los sábados a las 10.30 (para iniciales y avanzados). “Alrededor de 20 alumnos culminaron las clases en 2025. Tras el receso de enero, el miércoles 4 de febrero retomaremos la actividad”, adelantó, con entusiasmo. Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 1155848430 o por un mensaje directo a la cuenta de Instagram.

La influencia de Faustino Oro en Lomas

Al ser consultado sobre la actualidad de Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años que es Maestro Internacional y que está a tan solo una norma de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez (título más alto que se le puede dar a un jugador en este deporte), Fabián explicó que es un fiel seguidor de su carrera: “Es un hallazgo para el ajedrez nacional. Tiene un talento especial, es muy lindo verlo crecer como persona y como jugador”.

“La presencia de Faustino es una inyección muy importante para el ajedrez. Los chicos tienen un símbolo y un ejemplo a seguir, lo cual los estimula a sumarse a este bello deporte o a seguir creciendo dentro de este maravilloso universo”, señaló.

Para finalizar, Pennini adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto para que el distrito de Lomas tenga una Escuela Municipal de Ajedrez. “Sería muy bueno que suceda, para que todos tengan acceso a un deporte que es ideal para ejercitar la mente”, concluyó.