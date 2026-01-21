Se viene otra feria de emprendedores con ajedrez y música en vivo en Temperley.

Artesanos y vecinos vuelven a encontrarse este domingo 25 de enero en la Plaza Colón para una nueva feria de emprendedores , donde los lomenses tendrán la posibilidad de recorrer distintos stands distribuidos por el espacio público. Además, habrá a disposición clases de ajedrez a cargo de profesores del Club Atlético Temperley .

La feria de emprendedores, organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria , se realizará a partir de las 16 en el espacio situado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí, en pleno corazón de Temperley. La entrada es sin costo para los vecinos.

Esta nueva edición continuará poniendo a disposición una amplia variedad de puestos , que son atendidos por los propios artesanos de la zona. Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que estarán distribuidos por la Plaza Colón.

Como si eso fuera poco, para esta feria volverán a poner a disposición las clases de ajedrez gratuitas de la mano de los profesores Fabián Pennini, perteneciente al Club Atlético Temperley: la actividad, que se hará a partir de las 17, busca acercar a los amantes del deporte a disfrutar de un momento de distención al aire libre. Asimismo, el cantante local Juan se presentará (cerca de las 18) para deleitar a los presentes con un show lleno de canciones de distintos géneros.

“La feria, que nació como una propuesta de salida laboral para los artesanos, también busca recuperar lo público y fomentar la unión vecinal. Es un espacio que intenta resistir los embates de estos tiempos mediante la solidaridad y la alegría”, admitió Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria, sobre los propósitos del evento.

Desde la organización indicaron que todas las ferias cuentan con cupos a disposición para que más artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) puedan ser parte de las próximas ediciones. Los interesados tendrán que comunicarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria mediante un mensaje directo al Instagram o al Facebook.