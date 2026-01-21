miércoles 21 de enero de 2026
Escribinos
21 de enero de 2026
Entrada abierta y gratuita.

Se viene otra feria de emprendedores con ajedrez y música en vivo en Temperley

La Plaza Colón de Temperley recibirá una nueva edición de la feria de emprendedores con stands, clases deportivas y shows para toda la familia.

Se viene otra feria de emprendedores con ajedrez y música en vivo en Temperley.

Se viene otra feria de emprendedores con ajedrez y música en vivo en Temperley.

Artesanos y vecinos vuelven a encontrarse este domingo 25 de enero en la Plaza Colón para una nueva feria de emprendedores, donde los lomenses tendrán la posibilidad de recorrer distintos stands distribuidos por el espacio público. Además, habrá a disposición clases de ajedrez a cargo de profesores del Club Atlético Temperley.

La feria de emprendedores, organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria, se realizará a partir de las 16 en el espacio situado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí, en pleno corazón de Temperley. La entrada es sin costo para los vecinos.

Lee además
Temperley vuelve a ser sede de una milonga.
Hoy, desde las 19.

El tango vuelve a sonar fuerte en Temperley con una nueva milonga
El mural está en el ingreso a los consultorios externos del Esteves sobre la calle Garibaldi.
Reciclado.

Hicieron un mural en Temperley con 18 mil tapitas de plástico

La Plaza Colón de Temperley, a puro emprendimiento y oferta cultural

Esta nueva edición continuará poniendo a disposición una amplia variedad de puestos, que son atendidos por los propios artesanos de la zona. Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que estarán distribuidos por la Plaza Colón.

603102069_1861344481419615_4244612022204582488_n
Los puestos son atendidos por emprendedores de Temperley y otras ciudades del distrito.

Los puestos son atendidos por emprendedores de Temperley y otras ciudades del distrito.

Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que estarán distribuidos por la Plaza Colón.

Como si eso fuera poco, para esta feria volverán a poner a disposición las clases de ajedrez gratuitas de la mano de los profesores Fabián Pennini, perteneciente al Club Atlético Temperley: la actividad, que se hará a partir de las 17, busca acercar a los amantes del deporte a disfrutar de un momento de distención al aire libre. Asimismo, el cantante local Juan se presentará (cerca de las 18) para deleitar a los presentes con un show lleno de canciones de distintos géneros.

“La feria, que nació como una propuesta de salida laboral para los artesanos, también busca recuperar lo público y fomentar la unión vecinal. Es un espacio que intenta resistir los embates de estos tiempos mediante la solidaridad y la alegría”, admitió Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria, sobre los propósitos del evento.

La feria, que nació como una propuesta de salida laboral para los artesanos, también busca recuperar lo público y fomentar la unión vecinal. Es un espacio que intenta resistir los embates de estos tiempos mediante la solidaridad y la alegría La feria, que nació como una propuesta de salida laboral para los artesanos, también busca recuperar lo público y fomentar la unión vecinal. Es un espacio que intenta resistir los embates de estos tiempos mediante la solidaridad y la alegría

Desde la organización indicaron que todas las ferias cuentan con cupos a disposición para que más artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) puedan ser parte de las próximas ediciones. Los interesados tendrán que comunicarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria mediante un mensaje directo al Instagram o al Facebook.

Temas
Seguí leyendo

El tango vuelve a sonar fuerte en Temperley con una nueva milonga

Hicieron un mural en Temperley con 18 mil tapitas de plástico

Emprendedores se reúnen en Temperley con una nueva feria en la Plaza Colón

Épico rescate de un gato en Temperley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Destacamento Villa Rita, en Lomas de Zamora.
Grave denuncia.

Detienen a un jubilado acusado de abusar y encerrar a su hija en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Verónica Ojeda contra Marisa Brel.  video
Se pudrió todo.

El tenso cruce entre Verónica Ojeda y Marisa Brel: "Nefasta"