El tango vuelve a sonar fuerte en Temperley con una nueva milonga

Como cada miércoles, el profesor de tango Martín Risoli y su colega Silvia Barba realizarán hoy una nueva milonga , donde los vecinos de Lomas se podrán reunir para bailar y cantar grandes clásicos del 2x4 y otros ritmos nacionales. Aún quedan entradas a disposición, a precios accesibles.

En una charla con el Diario La Unión , Martín confirmó que la segunda milonga del año comenzará a partir de las 19 y se extenderá hasta aproximadamente las 23. El evento se hará en Juan Bautista Vago 874, entre Pichincha y Mariño ( Temperley Oeste, a tres cuadras de la Avenida Hipólito Yrigoyen).

Bienvenida al 2026. Turdera arma una milonga de verano, al ritmo del tango y otros géneros

Esta milonga , como cada encuentro organizado por Risoli, tiene como propósito brindar un espacio acorde para que los vecinos puedan disfrutar de una velada llena de tango, como así también de ritmos argentinos como el folklore, el paso doble, el rock, la cumbia y el cuarteto.

“Será una noche llena de tango, pero sobre todo una jornada repleta de buena onda”, explicó Martín, que rápidamente aclaró que para participar del evento no hay restricciones en cuanto a la edad o el género, como tampoco requisitos respecto a la experiencia: pueden participar tanto aficionados que quieran empezar a conocer el mundo del 2x4 como bailarines profesionales que ya tienen recorridas varias milongas.

Al abrirse la pista de baile, todos los presentes podrán dejarse llevar por las canciones y bailar acompañados de otros vecinos que sienten el mismo amor por el tango: Lomas continúa contribuyendo a que este género popular siga más vivo que nunca.

481964713_637394645502350_288943555534221258_n Además de las milongas, Martín Risoli fomenta encuentros al aire libre.

Cada entrada tiene un costo de $3.500. Los tickets aún pueden reservarse: los interesados deben comunicarse por un mensaje de WhatsApp al 1144493195 (Martín) o mediante un mensaje directo a su Facebook personal. Asimismo, la venta de entradas también estará disponible en puerta.