Turdera arma una milonga de verano, al ritmo del tango y otros géneros

Las entradas ya están a la venta y también se conseguirán en puerta durante el evento en Turdera.

El tango sigue encendido en cada rincón de Lomas . De la mano del profesor Martín Risoli , este miércoles 7 de enero se realizará una nueva milonga en Turdera , donde los vecinos tendrán la posibilidad de bailar distintos géneros nacionales. Todavía quedan entradas a disposición, a precios accesibles.

En una charla con el Diario La Unión , Martín explicó que la milonga , que la realiza junto a su colega Silvia Barba , se llevará a cabo de 19 a 23 en Juan Bautista Vago 864 (entre Mariño y Pichincha) y será la primera edición del 2026 que se haga en Turdera.

Durante el transcurso de la milonga, los vecinos podrán bailar en la pista distintos clásicos del tango, como así también canciones emblemáticas de otros géneros como el folklore o el rock y hasta el cuarteto o la cumbia.

“Tengo muchas ganas de comenzar el 2026 demostrando, junto con los amantes de las milongas, toda la pasión del tango. Y nada mejor que hacerlo en Turdera, una querida ciudad de Lomas ”, indicó Risoli, que aprovechó la oportunidad para invitar a todos a ser parte del evento que es apto para aquellos que tienen experiencia en la danza como también para los que son principiantes y desean incursionar en el género.

Como si eso fuera poco, en la velada se llevarán a cabo distintos sorteos sorpresa entre los presentes y, además, se realizará un emotivo brindis con el propósito de recibir el año en comunidad.

Cada bono contribución tiene un valor módico de $3.500. Los lomenses que deseen reservar un ticket pueden comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1144493195 (Martín) o por un mensaje directo a su Facebook personal. Además, se venderán entradas en puerta.